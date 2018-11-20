فستان زفاف برواية مأساوية لممثلة هوليوودية يُباع بأكثر من 56 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكن أحد الأشخاص المجهولين من الحصول على قطعة مرغوب بها جداً من عالم الأفلام، بعد أن فاز بفستان زفاف الممثلة شارون تيت في مزادٍ مقابل 56 ألف و250 دولاراً. وللفستان قصةٌ مأساوية، فما هي؟

اعتبر الفستان القصير لشارون تيت المصنوع من الحرير رائجاً جداً في العام 1968، عندما ارتدته أثناء زواجها بالمخرج رومان بولانسكي في لندن.

واعتبرت تيت، التي كانت في الـ24 من عمرها آنذاك، من أكثر الممثلات الواعدات في العالم بعد أدائها في فيلم "وادي الدمى" في العام 1967.

ولكن، بعد 18 شهراً فقط من زفافها، أنهى أحد المجرمين السيئي السمعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حياة تيت.

وفي أغسطس/آب، اقتحم 4 أعضاء من عصابة "العائلة" لتشارلز مانسون منزل تيت وبولانسكي في بيفيرلي هيلز بلوس أنجلوس، وقاموا بقتل الممثلة و4 من أصدقائها.

وأُدين مانسون، الذي كان العقل المدبر وراء عمليات القتل، بـ7 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بالإعدام.

ولكن في النهاية، عُدّل الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وكانت تيت حامل، وتتوقع مولودها الأول من بولانسكي عندما قُتلت وهي في الـ26 من عمرها.

وبيع فستان زفافها من قبل مزادات جوليان في لوس أنجلوس يوم السبت، إضافةً إلى قطع تذكارية أخرى من ممتلكاتها.

وتُصادف الذكرى الـ50 لوفاة تيت الصيف المقبل، ويُعد هذا المزاد جزءاً من موجة اهتمام متزايدة حول قصة الممثلة.

وأكد على ذلك الرئيس والمدير التنفيذي لمزادات جوليان، دارين جوليان، إذ قال لـCNN: "اُعتبرت قائمة الملكيات لعقارات شارون تيت الأكثر طلباً في تاريخ مزادات جوليان بأكمله".

وأضاف المدير أن فستان زفافها كان من أكثر القطع المرغوب بها خلال مزاد نهاية هذا الأسبوع بسبب قصتها الرومانسية الأشبه بالروايات وزواجها من رومان بولانسكي.

وستُسرد قصة وفاة تيت في فيلم كوينتن تارانتينو المقبل"Once Upon a Time in Hollywood".

وستقوم الممثلة الأسترالية مارغوت روبي بتأدية دور تيت بجانب ممثلين آخرين مثل ليوناردو ديكابريو، وبراد بيت، ولينا دونهام.

ومن المقرر، أن يُطلق الفيلم في يوليو/تموز من عام 2019.