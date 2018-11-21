بـ 460 ألف درهم.. سرير نهاري يجعلك تشعر وكأنك على عرش استوائي بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تجلس على هذا السرير، الذي تبلغ قيمته حوالي 460 ألف درهم، تشعر وكأنك مستلق على عرش استوائي، تتخلل أشعة الشمس الساطعة فتحات سعف نخيله.

وحمل أسبوع دبي للتصميم عدداً من القطع الفنية المختلفة، وكان من ضمنها هذا السرير النهاري الذي يعود للفنان الفرنسي الإيطالي، مارك أنجي.

أما عن اسم التصميم، "Le Refuge"، أي "الملجأ"، فقد حرص الفنان أن يُشبه السرير شكل الغابة الصغيرة، بحيث تسيطر داخل الشخص مشاعر من السعادة، لحظة اللجوء إليه. وفي حديث أنجي مع موقع CNN بالعربية، قال إن السرير النهاري "ينقل مشاعر الطفولة وحاجتها للأمان والحماية".

ويتوفر السرير النهاري بألوان مختلفة، فالقطعة الفنية التي عُرضت بأسبوع دبي للتصميم، صُنعت من الرخام الأخضر الغامق، وأوراق نخيل مطلية بالذهب، بالإضافة إلى وسائد ومرتبات من نسيج "Dedar" الذهبي المخملي.

وأوضح الفنان أن عملية التصميم قد تطلبت بضع لحظات فقط كونها كانت محفوظة في ذاكرته منذ الطفولة. ومع ذلك، استغرقت القطعة الفنية أشهر عديدة حتى حققت أخيراً نجاحاً كبيراً. وحول سبب استخدام اللون الذهبي بالتحديد، أشار أنجي إلى أنه أراد تقديم قطعة من المجوهرات وكنز لمدينة دبي.

ويشعر الفنان الفرنسي الإيطالي بالفخر كونه يعرض عمله الفني بدبي، إذ قال "أحب الطاقة في هذه المدينة، وأتأمل أن أصبح أكثر نشاطاً في أعمالي هنا". مضيفاً "أعتقد أن أسلوب تصاميمي سيندمج مع هذه المدينة".

ويُذكر، أن النسخة الوردية من السرير النهاري، معروضة اليوم في فندق "بيفرلي هيلز" بالولايات المتحدة. ويُشار إلى أنها كانت من أكثر الصور تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع "انستغرام"، خلال أسبوع الموضة بميلانو، العام 2017.