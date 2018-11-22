ما السر وراء هذه الأجنحة الموجودة داخل برج خليفة في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرفت دبي بالمدينة التي تطمح أن تكون "سبّاقة" في جميع أفكارها ومخططاتها.. ولكنها لم تنس أيضاً أن تُجمّل أعمالها، بقطع فنية ذات رسالة إيجابية، كالتي توجد حالياً في برج خليفة.

وأنشأت الفنانة البصرية، كوليت مولر، مشروع "أجنحة الملائكة"، في العام 2012، وتحديداً بشوارع مدينة لوس أنجلوس. فما قصة هذه الأجنحة وما رسالتها؟

وأوضحت مولر عبر موقعها أن الأجنحة رُسمت لتذكير الأشخاص أننا "ملائكة الأرض". وباتت من أحد الأعمال الفنية الشهيرة التي تجذب الأشخاص لالتقاط الصور معها، ومن ثم نشرها على شتى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالطبع.. تعددت التعليقات المرفقة على صور أجنحة الملائكة، وكان أحدها "ماذا لو كان التغيير الذي تتجنبه.. هو الذي يمنحك أجنحة؟ تجرأ على الطيران".

ولم تتواجد هذه الأجنحة في مدينة دبي فحسب، وإنما رُسمت أيضاً في كينيا، وأستراليا، وإنجلترا، واليابان، وتايوان، وفرنسا، وكوبا، والمكسيك، وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن هذه الأجنحة هي جزء من عمل الفنانة مولر، إلا أن منشآتها العامة هي بمثابة "هدية إلى العالم".

وإذا لم تكتف بالتقاط صورة لنفسك، وأردت حمل هذه الرسالة معك إلى كل مكان، فالأجنحة لا تتوفر على هيئة منشآت عامة فحسب، وإنما يوجد منها أيضاً على شكل دبوس، تبلغ قيمته 28 دولاراً.