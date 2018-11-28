من رحم الكثبان الرملية.. أوركسترا وسط صحراء دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الكثبان الرملية، وبأداء موسيقي فريد من نوعه، قدمت فرقة أوركسترا تمثل 190 دولة، أداء موسيقياً للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في صحراء دبي، في إطار احتفالات إكسبو 2020 باليوم الوطني الإماراتي الـ47 الذي يُصادف في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وتضمنت الفرقة الموسيقية نحو 190 عازفاً يمثلون الدول المشاركة في إكسبو 2020، كما شارك 7 مواطنين لتمثيل إمارات الدولة السبع.

ويُشار، إلى أن المخرجة الإماراتية، نايلة الخاجة، قد تولت مهمة تصوير الفيديو، إذ قالت إن مهمتها "استدعت إدارة وتوجيه أكثر من 190 عازفاً، ومتابعة عمل تجهيزات الكاميرات الثلاث في وقت واحد، وذلك حرصاً على تغطية المشهد بأكمله، وتصوير اللقطات الرئيسية الأخرى". وأضافت أن الفيديو "امتاز باختلافه واتساع نطاقه عما عهدته من قبل في مثل هذه الأعمال، وبحجم إنتاج كبير لم أشهده من قبل".