بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم.. فكم ثمنها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بيعت أغلى زجاجة ويسكي في العالم مقابل 1.53 مليون دولار، في دار "كريستي" للمزادات، بالعاصمة البريطانية، لندن.

ويُشار إلى أن الزجاجة قد حُفظت في برميل لمدة 60 عاماً، منذ تعبئتها، في عام 1926. كما أنها أمضت حوالي 6 عقود في مصنع التقطير "The Macallan"، الذي يقع بالقرب من نهر "Spey"، في شمال شرق اسكتلندا.

واستطاعت هذه الزجاجة، من نوع "ماكالان"، تحطيم الرقم القياسي الشهر الماضي، بعد أن بيعت زجاجة من الفترة الزمنية ذاتها، مقابل 1.1 مليون دولار، في دار "بونهامز"، بمدينة إدنبرة.

وطُلب من ثلاثة فنانين تصميم ملصق لزجاجة الويسكي، بما في ذلك بيتر بليك، الذي اشتهر بتصميم غلاف فرقة "The Beatles’"، بالإضافة إلى الرسام الإيطالي، فاليريو أدامي، والفنان الإيرلندي، مايكل ديلون.

وقال مدير النبيذ العالمي في "كريستي"، تيم تريبري، على موقع دار المزاد، "لم تكن ماكالان متأكدة من أن هذه الزجاجة لا تزال موجودة، إذ شوهدت للمرة الأخيرة في شركة، فورتنوم وماسون، بالعاصمة لندن، عام 1999". وأضاف أن هذه الزجاجة هي أفضل نوع تم إنتاجه في القرن العشرين.