صور لنساء بلا وجوه وكلمات بلا سطور.. ما علاقتها بالمحجبات؟

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت أن تكون ضحية مجتمع ينبذ المرأة المسلمة، ورفضت أيضاً أن تعيش في ظل الهجمات العنصرية المتكررة. فقررت أخيراً.. أن تستغل مهارتها في التصوير الفوتوغرافي، حتى تسرد واقع النساء المحجبات في المجتمع.

وفي سلسلتها الفنية "Reparation"، ناقشت الفنانة السعودية، نسرين جمل الليل، الهجمات التي اختبرتها كامرأة مسلمة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وجاءت الفكرة بعد أن لاحظت حاجة النساء المحجبات إلى التعبير عن ألم الرفض الاجتماعي. فكانت هذه السلسة بمثابة وسيط لنقل رسالة جمل الليل، وهي "إذا لم تعش أياً من هذه الهجمات، فلا يعني أنها غير موجودة".

وفي سلسلة "Beyond the veil"، تُظهر جمل الليل حقيقة المرأة المسلمة ما وراء الحجاب، لتبرهن أن كل امرأة مسلمة هي مُفكِّرة بحد ذاتها.

وتجد في صورها وجوه النساء مغطاة باقتباسات من إيمانويل كانت وفلاسفة غربيين آخرين. ويسعى هذا العمل إلى معارضة الأفكار المتعلقة بالنساء المسلمات، باعتبارهن مضطهدات، أو وديعات، أو غير راغبات في تطوير أنفسهن ثقافياً.

وبذلك، تتُيح هذه النصوص فرصة التفاعل بين الصورة والجمهور، فهي تسأل الأشخاص "هل أنت مستعد للمشاركة في الحوار؟".

وغالباً ما يربط بعض الأشخاص الحجاب بفكرة "الغياب"، معتبرين أنه يمحي شخصية المرأة. وبدورها، تعمدت جمل الليل استخدام ألوان مشرقة ومجوهرات مختلفة، لإبراز التنوع داخل المجتمع النسائي المسلم.

وفي حديث جمل الليل مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن ردود أفعال الأشخاص كانت إيجابية، بحيث أتاحت الفرصة للنساء المسلمات مناقشة مواضيع مختلفة.

وبعيداً عن المسميات والصور النمطية، ترى جمل الليل أنه من المهم التواصل مع الآخرين، وذلك من خلال تثقيفهم وإلهامهم باستخدام التعليم الفني.

ويُشار، إلى أن الفنانة السعودية تعمل حالياً على عدد من المشاريع المختلفة، منها تنظيم مهرجان سينمائي في مدينة إيستبورن، إنجلترا، بالإضافة إلى توثيق صور نساء مسلمات بريطانيات في معرض سيُقام العام المقبل.