إماراتية تصمم الزي الرسمي لفريق إكسبو 2020.. فما أبرز تفاصيله؟

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حدث فريد من نوعه.. سنحت الفرصة أخيراً للمصممة الإماراتية، لطيفة القرق، أن تكشف عن إبداعاتها الفنية والمستدامة، خلال الحدث الدولي الأول من نوعه، "إكسبو 2020".

وفازت القرق في مسابقة تصميم الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوع في "إكسبو 2020" دبي. ويُذكر أن هذا الحدث الدولي سيمتد على مدار 6 أشهر، من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/ نيسان 2021.

وقالت المصممة الإماراتية "يشرفني أن أشارك في هذه المسابقة، وأنا سعيدة للغاية بفوزي بها". واستدركت "منذ فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 دبي، شعرت بواجب مشاركتي في هذا الإنجاز الوطني التاريخي، واخترت خوض التحدي، ورغبت في ابتكار تصاميم إبداعية تتناغم فيها ثقافة وطني الغالي وسجله الحافل بالإنجازات".

ويتميز تصميم القرق بطابعه العملي، الذي لا يمزج بين العراقة والحداثة فحسب، بل يستوحي تصاميمه أيضاً من السماء، والصحراء، والنجوم.

ويتطابق التصميم مع مفهوم الاستدامة، الذي تتعبه "إكسبو 2020"، إذ يحرص على تشجيع الأشخاص على التبرع بالأقمشة القديمة، واستخدامها في تصميم زي رسمي جديد. فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تدوير أقمشة البوليستر القديمة، واستخدامها في تصميم الياقات وأطراف الأكمام.

ويُشار، إلى أن هذه المسابقة قد سنحت الفرصة للمصممين حتى يكونوا عنصراً رئيسياً في مثل هذا الحدث الدولي. وبالنسبة إلى المعايير المحددة التي قُيّم بها المشتركين، فشملت العناصر المستوحاة من التراث الإماراتي، واستخدامها العملي، ومراعاتها للاستدامة، بالإضافة إلى المحافظة على روح علامة "إكسبو 2020".