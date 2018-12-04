بيونسيه تتزين باللون الوردي وتخطف الأنظار بتصميم سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لطالما أثبتت الفنانة العالمية، بيونسيه، أنها تمتلك ذوقاً رفيعاً في الأزياء التي ترتديها عادةً بحفلاتها الغنائية. ووقع مؤخراً اختيار بيونسيه، والملقبة بـ "Queen Bey"، على العلامة التجارية، استوديو "آشي"، التي أسسها المصمم السعودي، محمد آشي.

وارتدت بيونسيه فستان المصمم السعودي خلال مهرجان "Global Citizen" للعام 2018، الذي أُقيم في ملعب "FNB"، بمدينة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. ويُشار، إلى أن الفنانة قد غنت في الذكرى المائة على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا.

وعبر الحساب الرسمي على موقع "انستغرام"، كتب استوديو "آشي" أنه "من الرائع رؤية أقوى امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم وهي ترتدي ثوب آشي استديو". وأضاف: "اللون الفوشي على بيونسيه كان نابضاً بالحياة.. من غير الممكن أن يحدث شيء كهذا في وقت أفضل، إنه شرف حقيقي".

ومن الجدير بالذكر أن استوديو "آشي" قد أسسه المصمم السعودي، محمد آشي، في العام 2007، ببيروت، لبنان. وتتميز هذه العلامة التجارية بقطع أزيائها الحادة وتفاصيلها المعقدة، إذ يحرص المصمم أيضاً على سرد قصص خرافية مع كل تصميم يقدمه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتزين فيها الفنانة بيونسيه من عمل مصمم سعودي، إذ سبق أن ارتدت تصميم السعودية سارة آل سعود، صاحبة العلامة التجارية "Death by Dolls". ويُشار إلى أن العلامة التجارية تتمحور حول تشجيع النساء على التعبير عن أنفسهن من خلال الموضة، وكان اختيار بيونسيه مناسباً لهذه العلامة عندما أرادت أن تصمم إطلالتها لعيد "الهالووين" هذا العام.