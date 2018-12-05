بعدسة مصور سعودي.. كيف تبدو هذه الفوهة البركانية من الأعلى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل توثيقه لفوهة البركان الخامدة في السعودية.. دارت في مخيلته لحظات انبعاث الحمم، وسيلانها على جوانب البركان، حتى كونت أخيراً سُحباً قد تكاثفت فوق الفوهة. وفي غضون ثوان معدودة.. يعود المصور إلى الواقع بعد أن قاطعه صوت الكاميرا، ليفهم حال البركان في السابق، وكيف أدى إلى جماله اليوم.

ورغم تواجد العديد من البراكين على الأراضي السعودية، إلا أن فوهة بركان حزم خضراء قد جذبت عدسة المصور السعودي، بدر العلي. ويُشار، إلى أن هذه الفوهة تقع في حرة ثنان، شمال بلدة الشويمس، التي لطالما تميزت بتاريخها وآثارها وتنوع تضاريسها.

وأُدرجت الشويمس ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، كما أنها تمتلك آثاراً لحضارة مختلفة، من المرجح أن تكون الأقدم في العالم. وفي حديث المصور السعودي مع موقع CNN بالعربية، يُعتقد أن هذه المنطقة قد شهدت أحد أشرس وأطول الحروب الجاهلية، وهي حرب "داحس والغبراء".

وبداية، اعتقد العلي أن فوهة البركان صغيرة عند مشاهدتها من بعيد، ولكنه سرعان ما تفاجأ بضخامة حجمها، كما لاحظ وجود فوهات صغيرة تابعة للفوهة الأصلية. وأوضح المصور أن ارتفاع الفوهة يبلغ حوالي ألف و500 متر، وعمقها يصل إلى 150 متراً، بالإضافة إلى قطر يبلغ 750 متراً.

ولا تكتمل اللحظات الجميلة إلّا عند مشاركتها مع الآخرين، وهذا ما يسعى إليه المصور السعودي دوماً. فلا يعتبر العلي كاميرته مجرد هواية وشغف، وإنما بمثابة صديق يُسعده ويتحدث عن إبداعاته في جميع الأماكن.