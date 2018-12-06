ما حقيقة صورة هذه الطائرة الإماراتية المرصعّة بالألماس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا صادفتك هذه الصورة لطائرة إماراتية مرصعة بالألماس على مواقع التواصل الاجتماعي، ستعتقد للوهلة الأولى أنها حقيقية. ولكن، ما رأيك إذا كانت قد تركت العديد من الأشخاص في حيرة من أمرهم، خصوصاً وأنها قد جرى تعديلها!

وبدورها، أوضحت طيران الإمارات حقيقة هذه الصورة، فنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الطائرة المُرصّعة بالألماس، وأرفقتها بتعليق "إليكم طائرة بلينغ 777.. صُممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة، سارة شكيل".

وبينما كانت تنتظر شكيل موعد رحلتها من باكستان إلى إيطاليا، صورت هذه الطائرة الإمارتية التي تحيطها شاحنات نقل الأمتعة، وقامت بتعديلها حتى تبدو وكأنها مرصّعة بالألماس.

وبعد أن نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، حازت على أكثر من 50 ألف إعجاب. ولم تظل هذه الصورة في حساب شكيل، وإنما تم تداولها على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن الفنانة المبدعة يتابعها حوالي 470 ألف متابع، ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي رصعتها شكيل بالألماس، إذ أنها تستخدم حسابها كمنصة لعرض أعمالها الفنية البرّاقة، والتي تتراوح بين الأطعمة والقطارات والحيوانات.