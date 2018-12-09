تعرفوا إلى أفضل 10 ساعات فاخرة في عام 2018

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيتذكر محبو الساعات الأنيقة عام 2018 للعديد من الأسباب، إذ احتضت هذه السنة عدداً من التصاميم الجديدة والفريدة من نوعها في عالم الساعات الأنيقة، وتميزت أيضاَ بإعادة تصميم نماذج الساعات التقليدية باستخدام مواد جديدة.

ومع بدء العد التنازلي للسنة الجديدة، لا يوجد وقت أفضل لاقتناء ساعة جديدة ومميزة، لذا إليك أفضل 10 ساعات فاخرة لعام 2018:

"هابلوت بيغ بانغ ميكا-10 p2p"

وكشفت شركة هابلوت عن نسخة محدودة من ساعة "كرونوغراف بيغ بانغ" للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ "Bitcoin"، إذ أصبح بإمكان محبي الساعات اقتناء "بيغ بانغ" المتاحة للبيع المسبق والي تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار.

ومن المتوقع، أن تتضمن كل الساعات التي بلغ عددها 210، نقشاً فريداً مستمداً من رقم تعريف الهوية، وستُسلّم للمشترين المحظوظين في أوائل عام 2019.

وتوفر حركة الهيكل العظمي احتياطاً للطاقة لمدة 10 سنوات، مما يعتبر أيضاً علامة أخرى للتميز، كما أنه من غير الممكن شراء الساعة المميزة بأي عملة، إذ من المفترض على المشتري أن يستخدم عملة "Bitcoin".

"بولغاري أكتو فينيسيمو توربيلون أوتوماتيك"

ويُعتبر كسر أحد الأرقام القياسية في عالم الساعات بمثابة أمر صعب للغاية، ولكن تصميم ساعة بلغاري لم يلتزم بذلك فحسب، بل استطاع كسر 3 أرقام قياسية بتصميم توربيون الأوتوماتيكي الأنحف والأطول.

ومن المتوقع تصنيع 50 نموذجاً فقط وسيصل سعر الساعة الواحدة إلى 118 ألف دولار.

"باتيك فيليب 5270 بي بيربيتشوال كالندر كرونوغراف"

يعد باتيك فيليب من صناع الساعات الأكثر شهرة في العالم، كما تعتبر ساعة "5270 بي" بصندوقها المصنوع من البلاتين ولون الساعة الوردي الذي يشبه لون سمك السلمون، من الساعات المميزة، إذ يتضمن التصميم المحسن عداد عرض لمدة 30 دقيقة وعرضاً للتاريخ، كما يمكن للساعة أن تظهر مراحل القمر بطريقة جميلة وأن تقاوم المياه على عمق 30 متراً.

"أوميغا سيماستر دايفر 300 م"

وعُرضت ساعة "أوميغا سيماستر دايفر 300م" للمرة الأولى في العام 1993، إذ ارتداها جيمس بوند في جميع أفلامه منذ عام 1995، لذا من غير المفاجئ أن يُعيّن بوند دانيال كريج الحالي السفير الرسمي لأحدث تصميم.

وتتميز الساعة أيضاً بحركة الكرونوميتر الجديدة المضادة للمغناطيس وصمام خروج الهليوم المحدث، والذي يحمي الساعة من التلف عند خروج مرتديها من أعماق المحيط.

"لانج أند سوهن تريبل سبليت"

تتميز هذه الساعة لكونها تملك مجموعتين من العقارب لعد الثواني، إذ بإمكان من يرتديها إيقاف إحدى العقارب. وتملك الساعة أيضاً عقارب إضافية للدقائق والساعات، مما يسمح للأشخاص بقياس ومقارنة فترات الوقت لمدة تصل إلى 12 ساعة، لتكون الساعة الوحيدة التي تملك هذه الخاصية.

"أوديمارز بيغيت رويال أوك أوفشور توربيليون كرونوغراف"

وأطلقت شركة "أوديمارز بيغويت" تصميم "رويال أوك أوفشور" في عام 1993. ويتضمن هذا التصميم إضافات وميزات يسعى إليها الكثير من محبي الساعات، مثل "توربيليون كرونوغراف" المتوفرة بلون الذهب الزهري والحديد.

"نوموس زيوريخ"

إذا كنت من محبي الساعات الكلاسيكية أو بسيطة التكوين فستنال ساعة زيوريخ إعجابك، إذ تتميز الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمنفذ مسطح أبيض مطلي بالفضة وحزام جلدي يقال إن علامته التجارية "غير قابلة للتدمير تقريباً".

"رولكس جي إم تي ماستر II"

لهذه الساعة العديد من الألقاب، مثل "الرجل الوطواط" بسبب مزيج لونها الأزرق والأسود، ولكن تصميمها الأحدث يلقب بـ"بيبسي"، بسبب ألوان درع الساعة الأزرق والأحمر الذي يشبه علبة الشراب الغازي الشهير.

"فاتشيرون كونستانتين أوفيرسيس دوال تايم"

إذا كنت من الأشخاص الذين يتنقلون بين بلدين بشكل دائم، فقد تكون ميزة ساعة "فاتشيرون" هي الحل الأنيق لمشكلة ضبط الساعة على الاختلاف الزمني، إذ تستطيع الساعة أن تكشف لك الوقت في البلدين، كما تتضمن ايضاً 37 جوهرة وعلبة مصنوعة من الذهب الوردي من عيار 18 أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

"أي دبليو بالوت واتش أنيوال كالندر إيديشون 150 يرز"

يعتبر هذا النوع من الساعات من أكثر الساعات المرغوب فيها بالعالم، إذ كشفت الشركة عن تصميمها الجديد الذي صنعت منه 150 نسخة فقط، والتي تتميز بإمكانيتها لعرض التاريخ كاملاً بطريقة واضحة لمن يرتديها.