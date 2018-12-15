استمرار الجدل حول فستان نيكول سابا وسعره البالغ 10 ملايين دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الكثير من الجدل بسبب الفستان الشفاف الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40. والآن، يثير فستان آخر ارتدته الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجدل بسبب سعره!

ظهرت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأسبوع الماضي في إطلالةً فاخرة في ظل مشاركتها في عرض أزياء للمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لعام 2018 – 2019 والذي أقيم في فندق ريتز كارلتون النيل في القاهرة.

وظهرت الفنانة بفستان زفاف مرصع بالمجوهرات من منطقة الصدر إلى نهاية ذيله الطويل، إضافةً إلى أكمامه الشفافة. وتمت صناعة هذا الفستان الباهظ يدوياً. ولذلك، ليس الأمر مفاجئاً عندما قال البحيري أن العمل عليه استغرق عاماً كاملاً. ورُصع الفستان بمجوهرات تقدر قيمتها بـ10 مليون دولار، وفقاً لـ"بوابة الأهرام" الرسمية.

وقال البحيري أنه تم تنظيم عرض الأزياء تحت عنوان "أفتخر وألبس مصري" بهدف جذب السوق العالمية لشراء المنتجات المحلية المصنوعة في مصر. وينعكس ذلك الهدف على الفستان حيث أن المجوهرات التي استخدمت في التصميم تعود ملكيتها لشركة مجوهرات محلية مصرية.

وأسفر سعر الفستان الباهظ عن حالة من الجدل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فرغم أنه لاقى الإعجاب من العديد من المستخدمين الذين قالوا إن الفنانة اللبنانية تبدو "متألقة" و"جميلة" وهي ترتدي تصميم البحيري، إلا أنه قام العديد من المستخدمين في الوقت ذاته بانتقاد الفستان بسبب غلائه في ظل سوء الأوضاع المعيشية في مصر.