هذه السيارات ستصبح "ملكة" الطرقات في العام 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الطلب على السيارات الفارهة والسيارات التي تتمتع بسرعة فائقة، يزيد أكثر وأكثر، مقارنة بأي وقت مضى.
ولكن، هذا العام، زادت "الشهية" أيضاً على الرفاهية العملية أيضاً، حيث دخلت سيارات مثل "بينتلي"، و"لامبورغيني"، و"رولز رويس"، عالم سيارات الدفع الرباعي، وجذبت تركيبة عريقة من قوة الأحصنة العالية، والتصاميم الداخلية الفخمة.
ومن المتوقع، أن يكون العام 2019 متأثراً إلى حد كبير بهذه التطورات الكبيرة، وذلك من ناحية الجماليات الفاخرة، والقوة الخام، والمحركات الإيكولوجية، لأحدث تصاميم السيارات في العام 2019.
تعرّفوا في معرض الصور أعلاه إلى أحدث تصاميم السيارات الفاخرة الجديدة المنتظرة في العام 2019: