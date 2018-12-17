هذه السيارات ستصبح "ملكة" الطرقات في العام 2019

سيصنع من هذه السيارة، التي ستصبح الأسرع في عالم لامبورغيني، 900 قطعة فقط، وسيبلغ سعرها 517,770 دولاراً.

يمكن لهذه السيارة الجديدة الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية فقط، وتكلف عجلاتها المصنوعة من ألياف الكربون 28 ألف دولار.

تعتبر هذه أول سيارة رباعية الدفع من تصميم آستون مارتن، ومن المقرر أن تصبح سيارة هجينة بعد فترة من إطلاقها في العام 2019.

يمكن لهذه السيارة أن تبلغ سرعتها 300 كيلومتر في الساعة في غضون 12.8 ثانية. وهذه السيارة حالياً في مرحلة الإنشاء، وقد بيعت كلها مسبقاً بسعر بلغ 2.25 مليون دولار.

يمكن لهذه السيارة أن تبلغ سرعتها القصوى 333 كيلومتراً، كما تتمتع بقوة محرك تبلغ 12 اسطوانة. وتكلف سيارة من هذا النوع 214،600 دولار.

يمكن لهذه السيارة أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.9 دقيقة. وستبح هذه أغلى سيارة تيسلا على الإطلاق، إذ ستكلف 200 ألف دولار.

سيصنع من هذه السيارة، التي ستصبح الأسرع في عالم لامبورغيني، 900 قطعة فقط، وسيبلغ سعرها 517,770 دولاراً.

يمكن لهذه السيارة الجديدة الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية فقط، وتكلف عجلاتها المصنوعة من ألياف الكربون 28 ألف دولار.

تعتبر هذه أول سيارة رباعية الدفع من تصميم آستون مارتن، ومن المقرر أن تصبح سيارة هجينة بعد فترة من إطلاقها في العام 2019.

يمكن لهذه السيارة أن تبلغ سرعتها 300 كيلومتر في الساعة في غضون 12.8 ثانية. وهذه السيارة حالياً في مرحلة الإنشاء، وقد بيعت كلها مسبقاً بسعر بلغ 2.25 مليون دولار.

يمكن لهذه السيارة أن تبلغ سرعتها القصوى 333 كيلومتراً، كما تتمتع بقوة محرك تبلغ 12 اسطوانة. وتكلف سيارة من هذا النوع 214،600 دولار.

يمكن لهذه السيارة أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.9 دقيقة. وستبح هذه أغلى سيارة تيسلا على الإطلاق، إذ ستكلف 200 ألف دولار.

سيصنع من هذه السيارة، التي ستصبح الأسرع في عالم لامبورغيني، 900 قطعة فقط، وسيبلغ سعرها 517,770 دولاراً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الطلب على السيارات الفارهة والسيارات التي تتمتع بسرعة فائقة، يزيد أكثر وأكثر، مقارنة بأي وقت مضى.

ولكن، هذا العام، زادت "الشهية" أيضاً على الرفاهية العملية أيضاً، حيث دخلت سيارات مثل "بينتلي"، و"لامبورغيني"، و"رولز رويس"، عالم سيارات الدفع الرباعي، وجذبت تركيبة عريقة من قوة الأحصنة العالية، والتصاميم الداخلية الفخمة.

ومن المتوقع، أن يكون العام 2019 متأثراً إلى حد كبير بهذه التطورات الكبيرة، وذلك من ناحية الجماليات الفاخرة، والقوة الخام، والمحركات الإيكولوجية، لأحدث تصاميم السيارات في العام 2019.

تعرّفوا في معرض الصور أعلاه إلى أحدث تصاميم السيارات الفاخرة الجديدة المنتظرة في العام 2019: