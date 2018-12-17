هذه ملكة جمال الكون للعام 2018.. مكلة جمال الفلبين كاتريونا غراي

توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

6 / 1 توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

شاركت ملكة جمال إسبانيا، أنجيلا بونس، في المسابقة لتكون أول متحولة جنسياً، تشارك في حفل ملكة جمال الكون.

6 / 6 شاركت ملكة جمال إسبانيا، أنجيلا بونس، في المسابقة لتكون أول متحولة جنسياً، تشارك في حفل ملكة جمال الكون.

توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

6 / 1 توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

شاركت ملكة جمال إسبانيا، أنجيلا بونس، في المسابقة لتكون أول متحولة جنسياً، تشارك في حفل ملكة جمال الكون.

6 / 6 شاركت ملكة جمال إسبانيا، أنجيلا بونس، في المسابقة لتكون أول متحولة جنسياً، تشارك في حفل ملكة جمال الكون.

توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

6 / 1 توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 في بانكوك، تايلاند الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوجت كاتريونا غراي من الفلبين ملكة جمال الكون للعام 2018 الاثنين، متغلبة على 93 متسابقة من دول أخرى.

وبعد فوزها، أصبحت الفلبينية الأسترالية ابنة الـ24 عاماً، رابع ملكة جمال فلبينية تحرز اللقب. بينما جاءت منافستيها، ملكة جمال جنوب أفريقيا، تمارين غرين، وملكة جمال فنزويلا، ستيفاني غوتيريز في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقد شهد حفل هذا العام الكثير من الاهتمام، كونه أول حفل جمال يستقبل متسابقة متحولة جنسياً، ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونس، والتي كانت أيضاً أول إسبانية متحولة جنسياً تفوز باللقب في بلادها.

وكانت قد قالت بونس في وقت سابق قبل المنافسة، إنها لطالما أرادت أن تفعل هذا منذ أن كنت طفلة صغيرة "أريد أن أظهر أن النساء المتحولات جنسياً، يمكنهن أن يكن ما يردن، مدرسات، وأمهات، وطبيبات، وسياسيات، وحتى ملكات جمال الكون".

رغم طموحها، لم تنجح بونس في الوصول إلى المرحلة النهائية في المسابقة كواحدة من بين أفضل 20 متسابقة.