ميريام فارس تعود بأغنية جديدة.. و"الاستيلاء الثقافي" يتغلب عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد غيابها لأكثر من 8 أشهر لأسباب مرضية لم يُعلن عنها، عادت المغنية اللبنانية، ميريام فارس، بأغنية جديدة إلى الساحة الفنية، تحمل اسم "قومي".

الأغنية التي تستعرضها فارس باللهجة الخليجية في فيديو كليب جديد، نشرت على موقع "يوتيوب" بتاريخ الـ12 من ديسمبر/كانون الأول، لتحظى حتى الآن بأكثر من 2.7 مليون مشاهدة خلال 5 أيام.

ولكن، يواجه فيديو كليب الأغنية المصورة انتقادات عديدة من الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب "الاستيلاء الثقافي" الواضح الذي يظهر في الفيديو.

بإطلالة وأزياء أفريقية، تظهر فارس في الفيديو وهي ترقص مع مجموعة من الأشخاص في محيط مستوحى من الثقافة القبلية الأفريقية، وثم في الدقيقة 2:33، تظهر فارس ببشرة سوداء ملونة، أو ما يُعرف بالـ"بلاك فيس"، بينما تستمر بالرقص بحركات أفريقية وعلى كلمات الأغنية الخليجية.

وقد أثارت إطلالة فارس هذه بالبشرة السوداء جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اُعتبرت نوعاً من "الاستيلاء الثقافي" والتنميط للثقافة الأفريقية التي مر أفرادها بحالات اضطهاد كبيرة في التاريخ بسبب لون بشرتهم.

ورغم التعليقات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت قرار فارس بالظهور بهذا الشكل في الفيديو كليب، خاصة وأنه بحسب هذه التعليقات "لا يمس بصلة إلى كلمات الأغنية الخليجية أو الفكرة"، إلّا أنها لم تعلق على الموضوع حتى الآن.