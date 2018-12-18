جيجي حديد تصمم أحذية رياضية كلاسيكية.. فكيف تبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، أن تخطف الأنظار عند الحديث عن الموضة والأزياء، خاصة أنها كانت الوجه الإعلاني للعديد من العلامات التجارية مثل تومي هيليفيغر، ومايبيلين، وأخيراً ريبوك.

ورغم أنه كان مجرد حُلم رسمته حديد في مُخيلتها، إلا أنها استطاعت أن ترفع الستار عن مجموعة الأحذية الجديدة من العلامة التجارية "ريبوك"، والتي يبدو أنها أضافت بدورها لمسة من الخشونة إلى التصميمين الكلاسيكين.

وإذا أردت أن تملك حذاء عارضة الأزياء الأمريكية، فأصبحت مجموعتها متاحة للشراء منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018.

ويُشار، إلى أن حذاء "أزتيك" يبلغ سعره 110 دولارات، وهو متوفر باللونين، أحدهما أبيض بشرائط وردية. بالإضافة إلى حذاء أسود يتميز بشرائط صفراء. وبالنسبة إلى حذاء "فري ستايل هاي" الذي يتوفر باللونين الأبيض والأسود، فتصل قيمته إلى 130 دولاراً.

وفي مقطع فيديو نشرته العلامة التجارية "ريبوك" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، تقول عارضة الأزياء فلسطينية الأصل: "هذه المجموعة كانت حلم وتحولت إلى حقيقة.. إنه شعور يصعب شرحه، ولكنه جيد".