دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا أردنا أن نتبع طريقة مستدامة للعيش على هذا الكوكب، فنحن بحاجة إلى تغيير أساليب البناء التي نتبعها، وفهم نوعية المواد التي نستخدمها ومدى تأثيرها السلبي أو الإيجابي على البيئة.

ولحسن الحظ، قام العديد من المصممين حول العالم بأخذ أهمية العيش بطريقة مستدامة بعين الاعتبار عند تصميم بعض منتجاتهم، إذ حاولوا إيجاد طرق مبتكرة وفعالة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة.

تعرفوا إلى 5 تصاميم تتضمن المواد الصديقة للبيئة:

قلائد كريستال شمسية:

تعاونت المصممة الهولندية، مارجان فان أوبيل، مع "شواروفسكي" لابتكار طريقة جديدة ومبتكرة لتزويد المنازل بالطاقة، إذ بإمكان الأشخاص ارتداء قلادة زرقاء تستطيع جمع الطاقة كلما سار الشخص الذي يرتديها في الهواء الطلق، إلا أنها وعند وضعها في المحول الخاص بها، تبدأ ببعث أضواء تعكس تغير ألوان السماء أثناء اليوم.

البناء باستخدام الأحجار البركانية:

قد يكون من الصعب تصديق أن الرمال في عالمنا كادت تنفذ بسبب كمية البناء المهولة التي تجرى في جميع أنحاء العالم، لإيواء أعداد السكان المتزايدة، كما أن هذا الخبر قد يكون سيئاً لصانعي الزجاج الذين يعتمدون على الطلاء الزجاجي باستخدام الرمل لإضافة اللمسة النهائية على منتجاتهم.

ولكن ولحسن الحظ، استطاع استوديو "فورمافانتاسما" وعلامة "دزيك" للتصميم في لندن، من ابتكار بديلاً جيداً صُنع من الرماد البركاني، إذ يأمل الفريق أن يحول هذا الاكتشاف المواد الصادرة عن كوارث طبيعية إلى شيء فعال.

السيراميك الناعم:

ترتبط مواد السيراميك بأعمال الحرفيين التقليديين الذين يقومون بالأعمال اليدوية، إلا أن المصمم السويدي التشيلي، أنطون الفاريز، قد غير هذه الصورة النمطية بشكل كامل بعد تقديم "إكسترودير"، وهي آلة تستخرج أشكالاً سليمة من الناحية الهيكلية مثل المثلجات من مكينات معينة.

وقد يبدو وكأن المصمم قد أزال العنصر البشري من عملية صناعة السيراميك، ولكنه في الواقع قد حقق شيئًا مختلفًا مع جهازه الجديد، إذ أسس الإنتاج الذاتي، ومكن نفسه ليكون المصمم والشركة المصنعة، كما أعطى هذا الاتجاه للمصممين قدرة على التحكم بأسلوب إبداعي أكبر في منتجاتهم، بينما سمح لهم أيضًا بمراقبة عملياتهم من البداية إلى النهاية.

الرخام الحديث:

ويستخدم استوديو "رو ماتيريال" في الهند بقايا الرخام باستخدام تقنيات خاصة لصنع قطع من الممكن جمعها ونقلها بكل سهولة، إذ يقوم الفريق بجمع الغبار المتبقي من مرحلة تصنيع الرخام وتحويله إلى جص.

منتجات أشجار الصنوبر:

تتواجد أشجار الصنوبر بكثرة في أوروبا، ولكنه يتم قطع 600 مليون شجرة سنوياً في الاتحاد الأوروبي وحده، لذا تحاول المصممة تمارا أورجولا، تحويل إبر الصنوبر إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المنسوجات، والصبغة، والزيوت الأساسية، والورق والأثاث. كما يمكن لتلك المنتجات أن تتحلل أو يعاد استخدامها.