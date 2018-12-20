دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تساءلت عن أغلى وأندر التصاميم في العالم؟ إليك أبرز 5 مجموعات فاخرة تصدرت عالم المنتجات الفاخرة في عام 2018.

معاطف "Moncler x Pierpaolo Piccioli"

تبارت العديد من العلامات التجارية فيما بينها لإصدار تصاميمها الشتوية المميزة، إذ قدمت Piccioli مجموعة من الملابس الخارجية الضخمة المستوحاة من عصر النهضة، كما أعادت "Moncler" تصميم الأزياء الكلاسيكية خفيفة الوزن إلى قطع تجمع بين أزياء المعاطف والأثواب.

كراسي "بوركي هيفير" الكبيرة

تعتبر الكراسي المعلقة التي تأخذ شكل حيوانات مهددة بالانقراض من ضمن التصاميم الأحدث للفنان الجنوب أفريقي، بوركي هيفر، كما شهدت تصاميمه تشابكاً بين الفن والاستدامة البيئية الذي شهدناه منذ فترة، في حين دعم التصاميم العديد من المشاهير.

زوج أحذية "ستيلا ميكارتني"

لطالما كانت المصممة البريطانية ستيلا ميكارتني في طليعة المصممين الذين يقدمون أزياء مستدامة، إذ صنعت هذه الأحذية الرياضية التي تم إطلاقها في شهر أغسطس/آب، واستغرق تصميمها 18 شهراً، من مواد غير جلدية، كما وتمت حياكتها دون استخدام أي مادة لاصقة، بحيث يمكن إعادة تدوير كل مكون بالكامل إذا تم تفكيكه.

"Vivienne Westwood x Burberry"

تعد مجموعة Vivienne Westwood x Burberry"، التي تم إصدارها في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول، إحدى أشهر مجموعات العمل البريطانية منذ سنوات، كما تم تصوير الحملة الإعلانية المصاحبة للإطلاق من قبل المصور ديفيد سيمز.

آلة "Super Veloce’s Royale 01" لصناعة القهوة

استوحت "Super Veloce" تصميم آلة قهوة من الفورمولا-1 قبل بضع سنوات، ولكن أحدث طرازاتها "Royal 01" قد تكون الأفضل حتى الآن. فمثل غيرها من آلات صناعة القهوة في جنوب افريقيا، تم تصميم الآلة لتشبه محرك السيارة - V12، الذي يستخدم لتشغيل سيارات "فراري وأستون مارتن ولمبرغيني".

وتتميز هذه الآلة عن غيرها من آلات القهوة بسبب تضمنها لذهب أبيض من عيار 18 قيراطاً وألماس وترموستات في ألياف الكربون والرصاص الذهبية، كما تعلو غطاء الخزان الأحجار الكريمة.