تعرّف إلى أغرب التصاميم وعروض الأزياء لعام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تُوج عام 2018 بإنجازات عديدة في ساحة الأزياء، إذ تصدرت العديد من التصاميم أغلفة مجلات الأزياء ونالت إعجاب المشاهير، ولكن التصاميم الغريبة من نوعها، كانت من بين الأجرأ هذا العام.

إليكم 6 إطلالات غريبة احتلت ساحة الأزياء لعام 2018:

عرض أزياء غوتشي لفصلي خريف/ شتاء 2018

تميز هذا العرض، في أسبوع ميلانو للموضة، بتصاميم فريدة اللون والشكل، ولكنها اختلفت عن غيرها من العروض بالفكرة الأساسية، إذ بنيت المنصة على شكل غرفة عمليات بينما حمل العارضون والعارضات الرؤوس المقطوعة، والعيون الإضافية، كالكائنات الفضائية.

واستوحى المخرج الإبداعي لغوتشي، أليساندرو ميشيل، فكرة العرض الغريب من مقال "بيان سايبورغ"، كما عكس مفهوم غرفة العمليات التفاصيل الدقيقة للتصاميم، من قص القماش إلى التطريز والدانتيل.

عرض "كا وا كي" في مجموعة أزياء آسيا

ضم أسبوع نيويورك للأزياء، عدداً من التصاميم المتميزة، ولكن تصاميم "كاو ا كي" اختلف عن باقي الأزياء، إذ ارتدى العارضون والعارضات كمية كبيرة من القماش أو الصوف حول وجوههم.

مجموعة "ماتي بوفان" خلال أسبوع لندن للأزياء:

يتميز هذا العرض بأزيائه الملونة الصاخبة وقصة فساتينه الضخمة، ولكن العرض بحد ذاته يحمل فكرة غريبة من نوعها، إذ حملت عارضات الأزياء على رؤوسهن مجموعة من البالونات الملونة والمتناسقة مع لون الفستان وتصميمه.

مجموعة "كولينا ستادا" خلال أسبوع نيويورك للأزياء

وبعكس الإطلالات السابقة، لا تكمن غرابة هذا العرض في الأزياء أو صالة العرض بل بعارضي وعارضات الأزياء، إذ انضم إلى العرض هذه المرة ابن أحد عارضي الأزياء، وهو يرتدي زياً برتقالي اللون مثل والده تماماً.

عرض "ديزني فيلانز x ذا بلوندز" في أسبوع نيويورك للأزياء

ومن المعروف أن "ديزني" تعرض برامجاً للأطفال والمراهقين، وتميز عرض الأزياء، الذي جمع بين ديزني ومجموعة "ذا بلوندز"، بفكرة أساسية غريبة ومشوقة في الآن ذاته، إذ بُنيت فكرة الأزياء على أزياء الشخصيات الشريرة من عدة أفلام.

عرض أزياء سعودي يستخدم طائرات دون طيار

لم يكن هذا العرض في جدة شبيهاً بأي من العروض السابقة، إذ لم تكمن غرابته بالأزياء أو صالات العرض بل بطريقة العرض بشكل خاص، فلم يتضمن العرض الذي أقيم في جدة، أي عارضين وعارضات للأزياء، بل استخدم الطائرات بدون طيار لعرض التصاميم على الجمهور.