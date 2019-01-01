دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن تزينت بفستانه في إحدى المناسبات، يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، قد أحبت أعمال المصمم الكويتي، يوسف الجسمي، إذ قررت هذه المرة أن ترتدي هي وابنتها من أزيائه احتفالاً بعيد الميلاد.

وتميز الفستان البرّاق الذي ارتدته جينر بفتحة ساق طويلة. وبالنسبة إلى ابنتها، فظهرت بقميص وبنطلون كان قد صُنعا من القماشة البرّاقة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها جينر، التي تصل ثروتها إلى 900 مليون دولار، فستاناً من توقيع المصمم الكويتي، إذ سبق أن ظهرت بفستان شفاف ومرصع بالمجوهرات اللامعة.

ولم تجذب تصاميم الجسمي نجوم الشرق الأوسط فحسب، وإنما لاقت اهتمام العديد من المشاهير المعروفين عالمياً، مثل نجمة البوب "ليدي غاغا"، والفنانة بيونسيه، وجنيفر لوبيز، وتايلور سويفت، وباريس هيلتون.

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ويُشار إلى أن الجسمي هو صاحب العلامة التجارية "Yousef Aljasmi haute Couture"، كما أنه يعد من الأسماء الرائدة في مجال تصميم الأزياء الراقية بالشرق الأوسط.