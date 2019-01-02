دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن قابلت رجل دين؟ في سلسلة "بساطة الإسلام" الفنية، سلط الفنان السعودي، خالد زاهد، الضوء على رجال الدين من منظور مختلف.

وجاءت فكرة السلسلة بعدما قابل زاهد أشخاصاً متدينين، يستمتعون بحياتهم مثل بقية الأفراد. الأمر الذي أوضح لزاهد أنه بإمكان الشخص إبراز جمال دينه بالطريقة التي يعيش بها حياته.

وفي حديث الفنان زاهد مع موقع CNN بالعربية، قال "أنت مرآة نفسك، لذا حاول أن تعكس جمال ذلك، واترك صورة إيجابية في عقول الأشخاص عنك وعن دينك".

وبخلاف المقالات ومقاطع الفيديو، يعتبر زاهد أن الفن هو بمثابة أداة قوية لنقل أي رسالة دون التطرق للحديث أو تقديم أي توضيح. فالصورة هي بالفعل، كما يُقال، تُغني عن ألف كلمة.

وقد نالت سلسلة "بساطة الإسلام" إعجاب العديد من الأشخاص، الذين اكتفوا بالابتسامة وشكر الفنان السعودي. ويهدف زاهد أن يتمكن في يوم من الأيام من نقل رسالته إلى الأشخاص عن طريق قطعه الفنية، بالإضافة إلى الاستمرار بالنمو في المشهد الفني.