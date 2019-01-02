مصممة سعودية رحّالة.. كيف جسدت "مملكة الجبال وموطن الخيال" بأعمالها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصاميمها ليست مجرد أزياء عادية، وإنما تُشعرك وكأنك تواجدت مع المصممة السعودية، نورة الشيخ، أثناء رحلاتها السياحية. وبألوان متنوعة بين الأخضر والبني، أين تقع "مملكة الجبال وموطن الخيال" الذي استوحيت منه الشيخ مجموعتها الأخيرة؟

وفي حديث الشيخ مع موقع CNN بالعربية، قالت إن "الموضة هي أداة قوية لتواصل الثقافات معاً، وقد سنحت لي الفرصة كمصممة سعودية أن أعقد صلة بين النساء في جميع أنحاء العالم. وهذا يعكس قدرتنا على أن نكون جزءاً من مجتمع إبداعي أكبر".

وكانت زيارة الشيخ لمنطقة عسير بمثابة "تجربة ساحرة" كونها أكثر تميزاً بالمقارنة مع مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى بجبالها ووديانها الخضراء. وبينما كانت في منطقة أبها، التي تعد مقصداً شهيراً لقضاء العطلات لدى السعوديين خلال أشهر الصيف، شهدت المصممة ليلَ هذه المدينة التي تتزين بأضواء اللون الأخضر، ومناظر غروب الشمس التي بإمكانك رؤيتها من على شرفات مطاعم ومقاهي أبها.

وأكثر ما ألهم الشيخ خلال زيارتها هو هندستها المعمارية التي غالباً ما تُرسم من قبل نساء المنطقة. وبهذا، كانت عسير بمثابة نقطة انطلاق مجموعتها الأخيرة، لما قبل خريف 2019.

وخلال تواجدها في المنطقة، حرصت الشيخ على استكشاف أسواق عسير القديمة، التي تجد فيها تنوع المجوهرات الفضية البدوية. وبالنسبة إلى سوق الثلاثاء، فيتميز بفساتينه التقليدية المطرزة، وقبعاته المصنوعة من القش.

وقد يعتقد العديد من الأشخاص أن تصميم الأزياء هو بمثابة تجارة "برّاقة"، ولكن، في الواقع يتضمن هذا المجال الكثير من العمل الشاق. وتبقى الشيخ على يقين بأن المنتج الجديد سيلقى إعجاب الناس حتماً.

ويُشار إلى أن الشيخ لطالما أحبت الرسم والألوان منذ سن مبكرة، فلم يكن تصميم الأزياء مجرد هواية لها بقدر ما كان شغفاً، حتى قررت أخيراً أن تدرسه وتمتهنه. واليوم، تطمح بدورها أن تتوسع بتصميماتها لدخول عالم الإكسسوارات، بالإضافة إلى فتح منصة تجارية إلكترونية تعرض فيها أعمالها.