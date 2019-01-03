استوحت تصاميمها من موقع عُماني تاريخي على لائحة اليونيسكو.. فأين يقع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت عالم الأزياء عندما كانت تبحث عن فستان زفافها، فلم تكن سعيدة بما كان متاحاً أمامها، حتى قررت أخيراً أن تصممه بنفسها. وبعد أن بدأت بالتصميم لعائلتها وأصدقائها، تقدمت خطوة إلى الأمام، وافتتحت علامتها التجارية الخاصة.

وفي رحلة قامت بها المصممة العمانية، أمل الرئيسي، مؤخراً إلى صلالة العُمانية، حرصت على زيارة مدينة البليد التي أُدرجت ضمن لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو. وبعد أن تفاجأت بتاريخها التراثي، استوحت المصممة فكرة مجموعة أزيائها لربيع/صيف 2019.

ويُشار إلى أن هذا الموقع الأثري قد استخدم كمركز تجاري بين الشرق والغرب. وبدورها، ابتكرت الرئيسي تصاميم فريدة من نوعها لسد الفجوة بين المركزين، أي الشرق والغرب، والربط بينهما.

وتتميز مجموعة الرئيسي بطابع التنوع، إذ تطغى درجات اللونين الأخضر والوردي على الطبيعة الصحراوية، مضيفة بعض التطريزات على أكمام أزيائها. ورغم أنها قد تبدو بمثابة تصاميم تقليدية، ولكنها في الواقع تحمل أيضاُ لمسة عصرية. وفي الصور الخاصة بمجموعتها، تجد أنها حاولت إبراز معالم المنطقة أيضاً، مثل أعمدتها الأثرية، بهدف تكريم تاريخ عُمان الغني.

وفي حديث المصممة العُمانية مع موقع CNN بالعربية، قالت إن "علامتي هي في الواقع للنساء الأقوياء اللواتي يعطين الأولوية لأسرتهن أثناء سعيهن وراء أحلامهن".