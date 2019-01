رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية.. وصور "غردي ثوبك" تجتاح وسائل التواصل

View this post on Instagram

In support to the thobe day 🙏🏼 "ما دامت في بلدي كلمات عربية واغان شعبية" سميح القاسم "على هذه الارض ما يستحق الحياه" محمود درويش #tweetyourthobe #tweetyourthoub #mahmouddarwish #محمود_درويش #سميح_القاسم #فلسطين #فلسطينيات #اقوال #ثوب_فلسطيني #تضامن #insolidarity #palestine #palestinianthoub#throwback #2014 #2014pic special thanks to @dqazzaz for the thobe 😘