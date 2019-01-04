رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية.. وصور "غردي ثوبك" تجتاح وسائل التواصل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن العضوة المنتخبة عن ولاية ميشيغن، رشيدة طليب، وحيدةً في يوم أداء قسم اليمين الدستورية، وإنما كانت تتلقى دعماً كبيراً من قبل العديد من النساء الفلسطينيات.. ولكن، على طريقتهن الخاصة.
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In support to the thobe day 🙏🏼 "ما دامت في بلدي كلمات عربية واغان شعبية" سميح القاسم "على هذه الارض ما يستحق الحياه" محمود درويش #tweetyourthobe #tweetyourthoub #mahmouddarwish #محمود_درويش #سميح_القاسم #فلسطين #فلسطينيات #اقوال #ثوب_فلسطيني #تضامن #insolidarity #palestine #palestinianthoub#throwback #2014 #2014pic special thanks to @dqazzaz for the thobe 😘
وانتشر هاشتاغ "غردي ثوبك" أو #TweetyourThobe بين نساء فلسطينيات، كن قد شاركن صورهن وهن يرتدين أثوابهن على شتى وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك لإظهار دعمهن وفخرهن برشيدة طليب.
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A twist on our tradition embroidered Palestinian thobe, but one that represents my heritage nonetheless. Today, Congresswoman @rashidatlaib is wearing her thobe as she takes the oath of office, being sworn in on Thomas Jefferson’s centuries-old Quran. It’s a proud moment for our community and for America. #tweetyourthobe
وأطلقت الروائية سوزان موادي دراج فكرة هاشتاغ "غردي ثوبك" على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أرادت بدورها أن تفعل شيئاً لتثقيف الناس والاحتفال بإنجاز طليب.
وقالت موادي إن "جميع النساء الفلسطينيات الأمريكيات يمتلكن هذه الأثواب، التي كانت قد أُعطيت لنا من قبل أمهاتنا". وأضافت "يتم ارتداؤها في المناسبات الخاصة، وحفلات الزفاف، والتخرج. لهذا السبب، من المناسب أن ترتدي طليب الثوب، الذي أعطتها إياه والدتها، لأداء قسم اليمين".
وشعرت الروائية بالفرحة الغامرة عندما رأت هذه الأثواب، التي قد تستغرق شهوراً لصنع واحد منها. وقالت إن "ثقافتنا يُساء فهمها في بعض الأحيان، وتقديم ثقافتنا بهذه الطريقة مهم جداً بالنسبة لي".
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I stopped watching the news nearly a year ago. And started to depend on what others were talking about rather than what was being shoved down our necks. Since last night I have been hearing such fantastic news about Rashida Tlaibs swearing in wearing her Palestinian Thobe in the US and couldn’t be more proud of such a historic moment that a Palestinian woman is in such a position. We have come a long way and are coming along way day by day to confirm to the world that we are here, we are Palestinian and we are not going anywhere but up. What a great moment for all of us. Mabrouk @rashidatlaib you make us all proud. And also what a fabulous hashtag that’s going viral. This Rhône I’m wearing is from my Baba and I love it. It’s from Palestine. From Al Quds. . . . . #palestineonaplate #joudiekalla #tweetyourthobe #rashidatlaib
وعبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، كشفت طليب عن الثوب الفلسطيني الذي سترتديه خلال أداء القسم بالكونغرس، في وقت سابق، مستخدمةً هاشتاغ "#PalestinianThobe" و"ForMyYama#".
ويُشار، إلى أن طليب هي واحدة من امرأتين مسلمتين انتخبتا للكونغرس الأمريكي، والأخرى هي إلهان عمر من ولاية مينيسوتا.