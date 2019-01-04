رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية.. وصور "غردي ثوبك" تجتاح وسائل التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن العضوة المنتخبة عن ولاية ميشيغن، رشيدة طليب، وحيدةً في يوم أداء قسم اليمين الدستورية، وإنما كانت تتلقى دعماً كبيراً من قبل العديد من النساء الفلسطينيات.. ولكن، على طريقتهن الخاصة.

وانتشر هاشتاغ "غردي ثوبك" أو #TweetyourThobe بين نساء فلسطينيات، كن قد شاركن صورهن وهن يرتدين أثوابهن على شتى وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك لإظهار دعمهن وفخرهن برشيدة طليب.

وأطلقت الروائية سوزان موادي دراج فكرة هاشتاغ "غردي ثوبك" على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أرادت بدورها أن تفعل شيئاً لتثقيف الناس والاحتفال بإنجاز طليب.

وقالت موادي إن "جميع النساء الفلسطينيات الأمريكيات يمتلكن هذه الأثواب، التي كانت قد أُعطيت لنا من قبل أمهاتنا". وأضافت "يتم ارتداؤها في المناسبات الخاصة، وحفلات الزفاف، والتخرج. لهذا السبب، من المناسب أن ترتدي طليب الثوب، الذي أعطتها إياه والدتها، لأداء قسم اليمين".

وشعرت الروائية بالفرحة الغامرة عندما رأت هذه الأثواب، التي قد تستغرق شهوراً لصنع واحد منها. وقالت إن "ثقافتنا يُساء فهمها في بعض الأحيان، وتقديم ثقافتنا بهذه الطريقة مهم جداً بالنسبة لي".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، كشفت طليب عن الثوب الفلسطيني الذي سترتديه خلال أداء القسم بالكونغرس، في وقت سابق، مستخدمةً هاشتاغ "#PalestinianThobe" و"ForMyYama#".

ويُشار، إلى أن طليب هي واحدة من امرأتين مسلمتين انتخبتا للكونغرس الأمريكي، والأخرى هي إلهان عمر من ولاية مينيسوتا.