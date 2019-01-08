من قطر إلى الصين.. ما هي أكثر المباني المُرتقبة لعام 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عام 2018 كان عاماً مميزاً في مجال الهندسة المعمارية، والذي تضمن مختلف الإنجازات مثل بناء الصين لعدد أكبر من ناطحات السحاب تتجاوز إجمالاً عدد ناطحات السحاب التي بُنيت في أجزاء أخرى من العالم، بالإضافة إلى فوز معماري هندي بجائزة "بريتزكر" لأول مرة.

ومن قطر إلى الصين.. إليك المباني الأكثر ترقباً في عام 2019!

سيصبح مبنى "30 Hudson Yards" ثاني أطول مبنى مكتبي في نيويورك لدى اكتماله في وقت لاحق هذا العام، إذ سيصل طوله إلى ألف و296 قدماً. وسيشتمل المبنى على أطول سطح مراقبة في المدينة، والذي سيتخطى طول مبنى "إمباير ستيت". وسيشمل المبنى الزجاجي، من تصميم كون بيدرسون فوكس، مكاتب لشركة "WarnerMedia"، وشركات أخرى تابعة لها مثل "HBO"، و"CNN"، و"Turner Broadcasting".

ومن المقرر، أن يكون مطعم "Under"، أول مطعم تحت الماء في أوروبا، إضافةً إلى كونه الأكبر في العالم. وسيتمكن هذا الهيكل، من تصميم شركة "Snøhetta" النرويجية من استيعاب 100 ضيف ضمن 3 طوابق. كما توفر نوافذه الزجاجية المدعومة بمادة الإكريليك والخرسانة، والمصممة لتحمل ضغط الماء، إطلالة رائعة للأعماق.

عند إكماله، سيصبح مبنى "ليوناردو" الأطول في أفريقيا بطوله الذي يبلغ 745 قدماً. ولكن ليس لفترة طويلة، فمن المقرر، أن يفتتح برج "Pinaccle" في كينيا عام 2020. وسيصل طوله إلى ألف و50 قدماً. وسيطل مبنى "ليوناردو"، من تصميم شركة "Co-Arc" الدولية للمعماريين، على مدينة جوهانسبرغ.

يبدو مطار “بكين داشينغ“ الدولي كما لو أنه أتى من عالم آخر. ومن المقرر، أن يفتتح هذا المطار، الذي تبلغ مساحته 7.5 مليون متر مربع، في أكتوبر/تشرين الأول. واستوحي تصميم المطار من العمارة الصينية التقليدية، والتي عادةً ما تتضمن مساحات مترابطة حول ساحة مركزية.

وسيفتتح متحف "باوهاوس" الجديد في ألمانيا احتفاءً بالذكرى المئوية لمدرسة التصميم الألمانية هذه. ويجسد تصميم المتحف، الذي يتمتع بشكله المكعب والتقليلي، التقاليد المعاصرة لهذه المدرسة. ومن المقرر، أن يستضيف المتحف 13 ألف قطعة من المتحف الأسبق له.

واستوحت مجموعة "Steven Chilton Architects" تصميم مسرح "ووشي تايهو" في الصين من غابة خيزران مجاورة تُعد الأكبر في البلاد. وتجسد خيمتها الخاصة للظل أوراق الغابة، بينما يحيط بالمبنى أعمدة بيضاء رفيعة ترمز إلى الخيزران. وتمكن هذا المسرح من تسلق اللائحة القصيرة لجائزة مشروع المستقبل في مهرجان العمارة العالمي الشهر الماضي.

ويتضمن مشروع "Norra Tornen"، من تصميم المعماري رينيير دي غراف من شركة "OMA" الشهيرة في السويد، برجين بطابعٍ سريالي يحاكي وحدات الـ"بكسل". وتم إكمال البرج الأول "Innovationen"، الذي يبلغ طوله 410 أقدام، في نهاية العام الماضي. ومن المقرر، أن يكتمل المشروع في عام 2019 بافتتاح البرج المجاور له باسم "Helix".

تبلغ مساحة متحف قطر الوطني في الدوحة 430 ألف متر مربع، وسيتضمن أعمالاً فنية وقطع ثمينة مثل سجادة لؤلؤة "بارودا" الشهيرة. ووفقاً لما قاله المصمم الحائز على جائزة "بريتزكر" فضلاً عن تصميمه لمتحف اللوفر بأبوظبي، جان نوفيل، فإن الأقراص المتداخلة للمتحف "ترمز إلى أسرار التحجير في الصحاري والتبلور، ما يوحي بالأنماط المتشابكة لبتلات وردة الصحراء الشبيهة بالشفرات".

وقد شارفت عملية إعادة البناء المُنتظرة لقصر برلين، الذي تم تدميره في الحرب العالمية الثانية، على الانتهاء. ومن المقرر، إكمال العمل على متحفه الرئيسي، "Humboldt Forum"، في نهاية عام 2019. ومضى أكثر من 15 عاماً على منح البرلمان الألماني موافقته على البدء في هذا المشروع المثير للجدل. وأعيد بناء بعض من قبب القصر إلى جانب عناصر معاصرة أخرى.

وفقاً للاستديو المعماري الخاص بالراحلة زها حديد، سيتضمن برج "ليزا سوهو" الملتوي في الصين فسحة سماوية يبلغ ارتفاعها 623 قدماً، ما سيجعله الأطول في العالم لدى اكتماله في وقت لاحق هذا العام. وتلتف المساحة المركزية في الجزء الداخلي للمبنى، ما يسمح للضوء الطبيعي بالنفوذ من مختلف الزوايا.