نشر الأربعاء ، 09 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألقت السجادة الحمراء بالعديد من الإطلالات الخلابة خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوبز" في نسخته الـ76 يوم الأحد، وما جعل الحفل أكثر تميزاً هو تزين العديد من النجمات بتصاميم مدهشة لمصممين عرب، فمن هم؟

تألقت النجمات في حفل الجوائز المرتقب، والذي أقيم في فندق "بيفرلي هيلتون" في كاليفورنيا، بتصاميم اللبناني إيلي صعب، ومنهنّ المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة آندي ماكدويل.

وتزينت لبكي، التي حضرت الاحتفال مع زوجها المؤلف الموسيقي، خالد مُزنّر، بفستان مخملي أسود اللون، ومكشوف الكتفين من مجموعة خريف شتاء 2018-2019 لصعب، بينما اختارت ماكديول ارتداء فستان فيه تفاصيل دقيقة، وشفاف من الجانبين.

وعلى غرار لبكي وماكدويل، فضّلت الممثلتان كاثرين زيتا جونز وآن هاثاواي ارتداء تصاميم ملونة من المصمم نفسه.

وخلال الحفل، ارتدت جونز فستاناً زمردي اللون ذات فتحة ساق عالية، بينما تزينت هاثاواي بفستان بطبعة جلد الفهد.

وفي فستان جريء بفتحة أمامية، وقفت الممثلة الأمريكية هالي بيري أمام الكاميرا برداء أحمر داكن اللون من تصميم اللبناني زهير مراد.

وأما الممثلة ميليسا مكارتني، فتألقت بفستان أرجواني مزين بنجوم فضية أعلى الكتف من تصميم اللبنانية ريم عكرا.

ولم تخل السجادة الحمراء من اللمسة الخليجية، ففي أول ظهور لها في حفل توزيع "غولدن غلوبز"، اكتست نجمة المسلسل الأمريكي "ريفرديل"، ليلي راينهارت، بفستان أحمر ريشيّ وشديد الأنثوية من تصميم الإماراتي أحمد الخييلي.

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