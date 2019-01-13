نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يمكن لحذاء بكعب عالي تجسيد "الهوية البدوية" في العالم العربي؟ واستطاعت الفنانة الإماراتية، شيخة العلي، تحقيق ذلك من خلال أحدث تصميم لها، وهو: حذاء "كُثُب"، والذي يتميز بوجود رمال الإمارات المتحركة في كعبه الشفاف!

وتعتقد الفنانة الإماراتية ومؤسِسة "استوديو قصة" شيخة العلي، أن المنطقة العربية مليئة بمشاهد طبيعية جميلة. وبصفتها "فنانة ناشئة"، قالت الشابة في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية إنها أرادت "الاستمرار في إجراء التجارب مع العناصر الطبيعية المتواجدة بشكل أكبر، وتطبيقها على تصاميمي".

ويُعتبر "كُثُب" نتيجة تجاربها، وهو عبارة عن حذاء يتميز بكعبه العالي المصنوع من مادة "اللوسيت" الشفاف، والممتلئ بالرمال. وهو مستوحى من الكثبان الذهبية في صحارى الإمارات.

ومن خلال حذاء "كُثُب"، أرادت الإماراتية صنع قطعةٍ هي بمثابة "قطعة فنية"، إضافةً إلى رغبتها في تصميم حذاء بكعب عالي فريد و"يتباهى بهوية بدوية جداً" في الوقت ذاته.

ويأتي الرمل المُستخدم في تصاميم العلي من الصحراء في مسقط رأسها، أي دبي. وهي تحرص على جمع الرمال بنفسها للتأكد من كون الرمال باللون ومستوى الجودة التي تحتاج إليها.

ولتحاكي الرمال مظهر الكثبان الرملية المتحركة، حرصت العلي على وضع الرمال بالكعب بشكل جزئي فقط، وشرحت الفنانة التي تبلغ من العمر 24 عاماً قائلةً: "يسمح ذلك بتحرك الرمل أثناء المشي".

وتلقّى تصميمها الكثير من الاهتمام من العديد من السيدات، ما شكل أمراً غير متوقع بالنسبة للإماراتية. وبيعت جميع القطع من مختلف المقاسات في غضون 3 إلى 4 أيام منذ إطلاق الحذاء بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني هذا العام.

ولذلك، للراغبين في شراء هذه الأحذية الفريدة من نوعها، يجب عليهم الانتظار، ولكن ليس لفترةٍ طويلة، إذ تعتزم العلي على توفير المزيد من الأحذية، وبنطاق أكبر من المقاسات خلال فبراير/شباط.

وإضافةٍ إلى اللون الأحمر والأسود التي تتوفر فيهما أحذية "كُثُب"، تخطط العلي لتقديم لوناً جديداً أيضاً.