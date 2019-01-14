من الشوارع إلى المسارح.. كيف تغير مشهد الهيب هوب بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن رقص الهيب هوب، هو من الأمور "غير الشائعة" في المملكة العربية السعودية، إلا أن ذلك لم يمنع الصديقان أحمد فلاته وعبد المجيد معاذ من الدخول إلى عالم الرقص بشكل احترافي، ونشر ثقافة الرقص في أنحاء المملكة العربية السعودية!

وعندما كان في الـ10 من عمره، انبهر السعودي أحمد فلاته بحركات "ملك البوب" الراحل، مايكل جاكسون. ومن هناك، باشر بحفظ جميع رقصاته، ومن ثم تشعبت اهتماماته لمختلف أنواع الرقص مثل السالسا، والـ"بي بوي"، والـ"بوبينغ"، وصولاً إلى "الهيب هوب".

وبالنسبة له، يرى أحمد فلاته، الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، أن الرقص هو عبارة عن طريقة "للتواصل والتعبير". وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال فلاته: "القدرة على إخبار وإظهار ما لا أستطيع القيام به من خلال الكلمات هو شعور رائع".

ورغم أن فلاته الآن هو مدرب رقص، وعضو في مجلس الرقص الدولي (CID)، إلا أن السعي للرقص لم يكن سهلاً، حيث أن السعي نحو مهنة في عالم الرقص هو أمر "غير شائع" في السعودية وفقاً لما قاله.

ولكن، شكل ذلك دافعاً بالنسبة للراقص السعودي، إذ أوضح: "صحيح أنه غير شائع للغاية، ولكنه الأمر الذي شجعني بشكلٍ أكبر. وذلك لأنني أريد من أي شخص يلاحق هذا المسار المهني أن يعرف أنه أمراً ممكناً وسليماً مثل أي مسارات مهنية أخرى".

ورغم قلق عائلته في البداية، بسبب كون مجالات العمل في مشهد الهيب هوب أمراً "لم يسمعوا به من قبل"، إلا أنهم استمروا في دعمه.

ويرى فلاته أنه مثلما تقبلت عائلته الأمر، ستقوم السعودية بتقبل رقص الهيب هوب أيضاً، فقال: "إن استطعت إقناع عائلتي أن هذا المسار المهني حقيقي ويستحق الأمر، فسيقتنع البلد بأكمله بذلك أيضاً عما قريب".

ويوافق على ذلك صديقه الراقص السعودي ومصمم الرقصات المعروف باسم "جودا"، عبد المجيد معاذ، والذي وصل إلى مرحلة تصفيات نصف النهائي في الموسم الثاني لبرنامج المواهب الشهير "Arabs Got Talent".

وأشار معاذ، الذي بدأ بالرقص منذ 25 عاماً، إلى النمو الذي يشهده مجال الهيب هوب في المملكة قائلاً: "منذ أكثر من 30 عاماً، كان الهيب هوب يحظى بشعبية كبيرة بين شوارع المملكة. ولقد كنت موجوداً خلال 3 أجيال مختلفة لهذا الفن منذ بداياتي إلى الآن. واليوم، الهيب هوب من إحدى أهم الفنون التي نراها على مسارح المملكة ووسائل التواصل الاجتماعي".

ويُنسب معاذ الفضل لهذا النمو إلى مختلف العوامل مثل تواجد عروض رقصات الهيب هوب بشكل واسع في الفعاليات المحلية، ومشاركة السعوديين في منافسات الرقص الدولية، إضافةً إلى "رؤية السعودية 2030" التي ساعدت في تطور العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية في المملكة.

ويقوم معاذ وفلاته، وهما قد تعرّفا إلى بعضهما البعض بفضل مجتمع الهيب هوب في السعودية قبل 10 أعوام، بمشاركة شغفهما في الرقص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إضافةً إلى تقديم دروس وورشات الرقص.

ويقدم فلاته دروس الرقص للذكور والإناث في أكاديمية "Harmonic Motion Dance Academy" الذي افتتحه في عام 2016، بينما يقدمها معاذ في استوديو "JDA".