هل يعقل أن يكون "أثمن" ما في تراث مصر تحت الماء؟

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في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تظن أن التحف الفرعونية هي أثمن تراث في مصر.. ولكن يقف فريق "أي دايف ترايب" وراء رأي مختلف، فهل بإمكانك توقع ما هو؟

في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

وقد تكون سمعت بفكرة المتحف تحت الماء سابقاً، ولكن حرص الفريق المصري على أن يستغل الفكرة بمنظور جديد، وهو الحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري والشعاب المرجانية.. ولكن ما الدافع من وراء هذا المشروع؟

في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

ويُشار إلى أن الغواصين عادة يكسرون نصف سنتيمتر من الشعاب المرجانية أثناء الغوص، في حين أن هذه الشعاب تحتاج بين 30 إلى 70 عاماً لتنمو بعض السنتيمترات. وإلى جانب ذلك، يتنبأ العلماء أن الشعاب المرجانية ستموت خلال الـ 70 سنة القادمة، باستثناء تلك التي تقع في البحر الأحمر والخليج العربي.

ولهذا السبب، قرر فريق "أي دايف ترايب" الحفاظ على النظام البيئي المائي، عن طريق إنشاء مواقع غوص جديدة لتقليل الازدحام والضغط عن مواقع الغوص الطبيعية.

في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

وفي البداية، تألف المتحف من ثلاثة تماثيل وهي كرسيين وطاولة. وبعد 3 سنوات، احتضن المتحف تماثيل أخرى، منها إله الحماية "حورس"، وكان قد ثُبت بحيث ينظر إلى الاتجاه الجنوبي، لحماية الخليج من غزو شعوب "الهكسوس". بالإضافة إلى فيل بحجمه الطبيعي، وهو مصنوع من أجزاء معاد تدويرها ليلائم الحياة البحرية.

في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

وعلى عمق 22 متراً، تجد تمثال إله الحكمة للفراعنة، الذي يتكون من مائة قطعة من صخر الجرانيت، مثبتة فوق بعضها البعض. ويُشار، إلى أن هذا التمثال قد قُدم على شرف بطل الغطس العميق المصري، أحمد جبر.

وتبقى رسالة الفريق "آي دايف ترايب" واحدة، وهي أن 70 في المائة من الأكسجين المتجدد على الأرض يعتمد على توازن النظام البيئي البحري، لذا من المهم أيضاً حماية المحيط ومستقبل الأشخاص.

في متحف تحت الماء.. هذا "أثمن" تراث مصر

ورغم بعض ردود الفعل السلبية، تلقى الفريق آراء إيجابية وداعمة حول هدف المتحف تحت الماء. واليوم، يعد من أحد المواقع السياحية الجاذبة للغواصين، في مدينة دهب، جنوب سيناء، ضمن إطار الحفاظ على التراث البيئي المائي.  

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