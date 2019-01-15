دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سمعت الأخبار عن تواجد فريقي كرة القدم الإيطالي، إيه سي ميلان واليوفنتوس، في السعودية.. ولكن، هل بإمكانك تخمين ما هو الشيء الذي جذب أعضاء الفريقين بشكل أكبر أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية؟

وفي أجواء مليئة بالترحيب والبهجة لوصول الفرق الإيطالية إلى مدينة جدة السعودية، وخوضهم مباراة السوبر، يبدو أن اللاعبين قد وجدوا ما أثار إعجابهم في البلاد،وهو الزي السعودي، وخاصة الشماغ.

واحتفى المشجعون بنجوم كرة القدم الإيطاليين، وذلك من خلال مشاركتهم بتجربة ارتداء الزي السعودي، وتوثيق هذه اللحظات بالتقاط الصور مع معجبيهم.

ويُشار إلى أن فريقي ميلان واليوفنتوس سيخوضان مباراة السوبر، للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وذلك بعد أن أُقيمت النسخة الماضية بين اليوفي ولاتسيو، على أرضية ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية، روما.

نستعرض لكم فيما يلي عدداً من صور اللاعبين في الشماغ السعودي: