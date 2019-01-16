دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم الفرحة التي غمرت المشاركات والحاضرين أثناء لحظة تتويج خديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر لعام 2019، أظهر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل معاكسة بسبب كونها "ليست جميلة بما يكفي" لتستحق اللقب. ولكن لم يخل الإنترنت من الأشخاص الذين دافعوا عنها.

وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال الجزائر لعام 2019 الأسبوع الماضي، في مسابقة شاركت فيها 16 فتاة، أثارت خديجة بن حمو من ولاية أدرار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استحقاقها اللقب.

ورأى العديد من الأشخاص أن تتويجها لم يكن قراراً صائباً لأن مستوى جمالها لا يناسب منصبها الجديد كملكة جمال الجزائر. ومن بين منتقديها من رأى أنها "ليست الأجمل" في الجزائر، فيما أشار آخرون إلى لون بشرتها "السوداء".

الغش في الطريق السيّار شرق غرب و قلنا معلش؟ الغش في مصنع نفخ العجلات وقلنا معلش ؟الغش في الانتخابات و قلنا معلش؟الغش في المواد الغذائية و قلنا معلش؟ لكن الغش في ملكة جمال الجزائر ؟! Posted by Abdelkader Mansouri on Saturday, January 5, 2019

في الوقت ذاته، أدان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي رد الفعل "العنصري" للإعلامية والمذيعة الكويتية مي العيدان، التي "سخرت" من بن حمو خلال منشورةٍ على حسابها الخاص في "إنستغرام".

ووصفت الجهة المُنظمة للمسابقة تلك التعليقات التي انتشرت عن بن حمو بـ"العنصرية" في حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك، وقالت: "تستنكر منظمة ملكة جمال الجزائر التصرفات العنصرية وتعليقات بعض الأشخاص كنتيجة صور أجري عليها تعديلات".

ولكن في الوقت ذاته، لم تخل وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين دافعوا عن بن حمو، والذين دعوا إلى عدم "السطحية" عند الحكم على الآخرين، والاهتمام بمعايير أخرى مثل الأخلاق، والثقافة.

ودافع عن بن حمو أيضاً العديد من الأشخاص من الوسط الفنيّ مثل الفنانة السورية أصالة، والتي شجعت ملكة الجمال عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قائلةً: "هنيئاً للجزائر الحبيبة هذه الملكة التي هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ بالحضور. وأحببتها ووجدت فيها كل ما هو مطلوب، فلا حدود للجمال في عين من يعلم. وإن الجمال والحضور ليس لهما مقاييس محددة".

وقامت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، بدعم بن حمو أيضاً خلال مشاركتها لرسائل مُشجعة لها عبر "إنستغرام".

وقالت بو غصن: "أحببتموها أم لا.. أعجبتكم أم لا.. ترونها جميلة أم لا.. لا تسخروا من أشكال الناس وألوانهم.. شاهدت لها لقاءً كانت فيه مثقفة وملفتة وودودة".