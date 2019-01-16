أزهار "السعادة" تفترش أرض السعودية.. فما سبب تسميتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تجتمع السحب وتتساقط الأمطار.. تفترش الأرض زهوراً ناصعة البياض، فتصطف بتلاتها بكثرة وكأنها تنتظر الزوار لترحب بهم وتبعث في نفوسهم الفرح والسرور، حتى بات بعض الأشخاص يُطلقون عليها اسم أزهار "السعادة".

ولم يكن حبه للطبيعة عبارة عن حب عابر، وإنما قرر أن يحمل كاميرته ليتجول بين الأرجاء ويشارك جمال السعودية مع غيره من الأشخاص. وبعد هطول الأمطار بغزارة في البلاد، استغل المصور السعودي، تركي الزهراني، فرصة توثيق الأزهار التي تفوح رائحتها بأرجاء المنطقة.

وإذا كنت تريد الشعور بالسعادة، تقع أزهار "الأكرير" في محافظة الحجرة، التابعة لمنطقة الباحة، بالسعودية. وتتألف من نوعين، إحداها تنبت في الجبال، والآخر في السهول، أو ما يسمى باللهجة المحلية "الخبوت".

وفي حديث المصور السعودي مع موقع CNN بالعربية، أوضح أن الأزهار التقطها قبل موعد غروب الشمس، حيث كانت في ذروة رونقها وجمالها ورائحتها العطرة.

ويُشار إلى أن هذه الأزهار هي الغذاء المحبب بالنسبة للنحل والإبل، ولا تنبت إلا حينما تهطل الأمطار بغزارة في السعودية، لتشكل بذلك لوحة فنية طبيعية كاملة الأوصاف.