دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بفستان أحمر ناري، استطاعت عارضة الأزياء العالمية، كيشيا كاوير، أن تجذب انتباه الجميع بيومها المميز. ولكن، انتظر قليلاً.. هذا الفستان لا يشبه باقي الفساتين التي يرتديها المشاهير عادة، فما سبب تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إذاً؟

في ذكرى ميلادها، قررت كاوير أن ترتدي من أزياء المصمم اللبناني، شربل زوي. الفستان تميز بكونه برّاقاً ومكشوف الكتفين. ليس ذلك فحسب، وإنما تزين أيضاً بمليون قطعة من كريستال الشواروفسكي.

وكان فستان كاوير، الذي استغرق تصميمه 10 أيام، متناسقاً مع إطلالة زوجها مغني الراب الأمريكي، غوتشي ماني، الذي ارتدى أيضاً بدلة حمراء لامعة وقميصا أسود اللون. وإذا كنت تتساءل حول هدية ماني لزوجته، فقد قدم لها سيارة رولز رويس حمراء تتناسب مع لون فستان حفلتها، وكانت ملفوفة بشريطة بيضاء، كُتب عليها "عيد ميلاد سعيد".

وفي حديث المصمم اللبناني مع موقع CNN بالعربية، أوضح أن كاوير كانت قد طلبت منه فستاناً على شكل حورية البحر، بحيث يكون برّاقاً ويتألف من قطع الشواروفسكي بشكل كامل. وبدوره، رسم زوي 3 نماذج وقع الاختيار على أحدها لترتديه في عيد ميلادها.

وقد نال الفستان، الذي يبلغ سعره 35 ألف دولار، إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من وصف مصمم الأزياء اللبناني بـ "الملك"، وهناك أيضاً من وجد أن الفستان يُبرز القوة، والعاطفة، الثقة.

ومن الواضح أن العلاقة بين عارضة الأزياء والمصمم اللبناني وطيدة، فهذه ليست المرة الأولى التي يصمم بها زوي لكاوير، وإنما كان قد جهز فستان العمر لحفل زفافها.

ولطالما عُرف زوي بتصاميمه العصرية والمواكبة للموضة، إذ ارتدى العديد من المشاهير العالميين أزياءه، مثل المغنية الأمريكية جينيفير لوبيز، وتايلور سويفت، وباريس هيلتون، بالإضافة إلى مغنية الراب نيكي ميناج.