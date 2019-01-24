من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟

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من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن عُرفت دبي بكونها تحتضن أطول ناطحات السحاب وأكبر وأندر القطع، لن تتفاجأ إذا سمعت خبراً جديداً عن إنجازات هذه المدينة.. وإذا راودك الفضول حولها، فإنها تحتضن اليوم حوض سباحة لا متناهي!

وربما تراودك الأسئلة الآن حول ما نعنيه بكلمة "لامتناهي"، فهو يعني بكل بساطة، أن أطرافه غير محدودة، بحيث يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة من موقعه على السطح.

من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟

وقد تكون معتاداً على برك المياه الأرضية، إذاً ما سبب وجود هذا الحوض أعلى برج "ذا بالم تاور"؟

وفي حديث مديرة إدارة الاتصال في شركة "نخيل" العقارية، ريبيكا ريس، مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن المسبح هو في الواقع بمثابة جزء لا يتجزأ من الميزة المعمارية للبرج، إذ يوفر أيضاً إطلالة بانورامية فريدة من نوعها لمدينة دبي.

من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟
 

ويقع هذا المسبح اللامتناهي، الذي يتسع لحوال 930 ألف لتر من المياه، على ارتفاع 210 أمتار ويشغل مساحة 775 متراً مربعاً. ليس ذلك فحسب، وإنما يعد أيضاً من أعلى أحواض السباحة في العالم.

من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟
ويُشار إلى أن المسبح هو قيد الإنشاء، إذ سيتم افتتاحه في العام 2020، وأوضحت ريس أنه سيكون على رأس القائمة فيما يتعلق بالأماكن التي يرغب الأشخاص بزيارتها.  

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