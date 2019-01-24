من أعلى البرج.. كيف يبدو هذا المسبح اللامتناهي في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن عُرفت دبي بكونها تحتضن أطول ناطحات السحاب وأكبر وأندر القطع، لن تتفاجأ إذا سمعت خبراً جديداً عن إنجازات هذه المدينة.. وإذا راودك الفضول حولها، فإنها تحتضن اليوم حوض سباحة لا متناهي!

وربما تراودك الأسئلة الآن حول ما نعنيه بكلمة "لامتناهي"، فهو يعني بكل بساطة، أن أطرافه غير محدودة، بحيث يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة من موقعه على السطح.

وقد تكون معتاداً على برك المياه الأرضية، إذاً ما سبب وجود هذا الحوض أعلى برج "ذا بالم تاور"؟

وفي حديث مديرة إدارة الاتصال في شركة "نخيل" العقارية، ريبيكا ريس، مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن المسبح هو في الواقع بمثابة جزء لا يتجزأ من الميزة المعمارية للبرج، إذ يوفر أيضاً إطلالة بانورامية فريدة من نوعها لمدينة دبي.