ما الذي تعرفه عن هذا المتحف العالمي الذي سيحط رحاله في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن العروض الحية، والمعارض الدولية، والألعاب الإلكترونية، رفعت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الستار عن خططها لعام 2019، والتي تضمنت متحفاً قد يكون فريداً وجديداً من نوعه.

وإذا راودك الفضول حول هذا المتحف، فهو يُعرف باسم "مدام توسو"، إذ يضم عادة أعمالاً فنية شمعية تُجسد شخصيات تاريخية مشهورة.

وامتدت متاحف "مدام توسو" وتوسعت فروعها، لتُصبح من أحد الأماكن الجاذبة سياحياً في الولايات المتحدة، وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أستراليا. وبحسب مركز التواصل الدولي في السعودية، سيحط هذا المتحف العالمي رحاله في مدينتي الرياض وجدة.

ومن الشخصيات البارزة التي ستجدها في متاحف الشمع فهي أفراد من العائلة المالكة البريطانية، مثل دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، بالإضافة إلى العديد من الفنانين العالميين. ويبقى السؤال.. ما هي الأعمال الفنية التي سيحتضنها متحف السعودية؟

ويُشار إلى أن الفعاليات التي ستتطرق إليها السعودية متنوعة، إذ أعلنت عن استضافة برنامج الحصن، وهو الأشهر عالمياً في مسابقات الترفيه. بالإضافة إلى إقامة أكبر نسخة من مسابقات البلوت والتركس في 13 منطقة بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن مسابقة إطلاق المدفع، وركوب الثيران.