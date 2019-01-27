نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنها رحلت منذ عقود، إلا أن أغاني الأسطورة الراحلة أم كلثوم ما زالت تتردد في منازل من يحن إلى الزمن الجميل. وضمن مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، تسنى للحضور إعادة العيش في أجواء الماضي، إذ تضمنت الفعاليات عرضاً مبهراً تم فيه استخدام تقنية الـ"هولوغرام" لتجسيد أم كلثوم وهي تغني على المسرح!

وأبهرت الراحلة أم كلثوم الجماهير بظهورها باستخدام تقنية الـ"هولوغرام" ليل الجمعة في حفل في مدينة العلا في السعودية.

وكانت هذه هي المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يتم فيها استخدام تقنية الـ"هولوغرام" لتقديم عرض يجسد "أسطورة" الراحلة على المسرح.

ولأكثر من ساعة، شارك الجمهور في الغناء مع صورة أم كلثوم ثلاثية الأبعاد وهي تغني أكثر أغانيها شعبية مثل "أنت عمري"، و"سيرة الحب"، و"لسة فاكر"، وألف ليلة وليلة". وانبهر الجمهور من الأيقونة التي كانت تتحرك على المسرح، كما كانت تفعل منذ عقود.

وقام فريق من التقنيين بإعادة تشكيل حركات المغنية الراحلة بدقة، وذلك بعد تحليلهم لعدد لا يٌحصى من العروض المسجلة لها.

ولكن لم يكن العرض كله عبارة عن تجسيد لصورة "هولوغرامية" فقط، إذ كانت صورة أم كلثوم مدعومة بفرقة أوركسترا حية.

وتضمن عرض يوم الجمعة أداء من المغني المصري محمد الشرنوبي، والمغنية المصرية التي تربطها صلة قرابة بأم كلثوم، سناء نبيل، إضافةً إلى عازف الأكورديون فاروق سلامة الذي كان عضواً في فرقة أم كلثوم.