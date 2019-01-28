من سرق لوحة بانكسي عن هجوم مسرح باتاكلان في باريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سُرقت لوحة جدارية لبانكسي رُسمت على أحد أبواب الطوارئ في مسرح باتاكلان في باريس، بحسب ما ذكر حساب مسرح باتاكلان الرسمي بتغريدة على تويتر السبت.

وذكرت التغريدة: "إنه حزن عميق نشعر به اليوم..عمل بانكسي هو رمز للذكرى والانتماء للجميع - السكان المحليين، وسكان باريس، والمواطنين من جميع أنحاء العالم..وقد أُخذت منا".

وتظهر في اللوحة امرأة حزينة ترتدي غطاء للرأس باللونين الأسود والأبيض، وقد انحنى رأسها قليلاً، وهي تنظر إلى الأسفل.

وتحمل هذه الجدارية الخاصة أهمية إضافية، حيث رُسمت على أحد أبواب الطوارئ في مسرح باتاكلان، حيث قُتل 90 شخصاً في هجوم إرهابي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وظهرت لوحة "باتاكلان" في يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى حفنة من الأعمال الأخرى التي يُزعم أنها لفنان الشارع البريطاني في باريس، وكثير منها تعاملت مع أزمة المهاجرين في أوروبا.

وأفادت رويترز بأن مصدراً في الشرطة قال إن اللصوص سرقوا الباب باستخدام شاحنة صغيرة مساء الجمعة.

وبينما لا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل ما إذا كانت هذه الأعمال تعود لبانكسي، فإن فنان الشارع المجهول شارك بصورة لجدارية الباتاكلان على حساب "اسنتغرام" الخاص به.