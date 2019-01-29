دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل متهم بالدخول إلى إحدى المعارض الفنية المهمة في موسكو وسرقة إحدى اللوحات المعروضة.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة أن مشتبه به دخل إلى معرض تريتياكوف، مساء الأحد، وتجول فيه قبل أن يأخذ لوحة "Ai-Petri.Crimea" للفنان الروسي أرخيب كويندزي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إرينا فولك، الإثنين، إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 31 عاماً، في قرية زاريشي الواقعة في ضواحي روسيا، مضيفة أن اللوحة "قد عثر عليها في موقع للبناء بقرب منطقة "أودينتسوفو".

أما فيما يتعلق بالهدف وراء سرقة اللوحة، فقالت فولك إن "المعلومات الأولية قد أشارت إلى أن جريمة السرقة قد ارتكبت لغرض مالي". وقُدرت قيمة اللوحة بمليون دولار تقريباً.

ويعتبر كويندزي من ضمن الشخصيات البارزة على ساحة الفن الروسية في النصف الثاني من القرن 19، بحسب موقع معرض تريتياكوف، الذي أشار أيضاً إلى أن الفنان الروسي قد عُرف "بتجاربه المميزة مع الإضاءة والألوان ودمج بعض أحدث الاكتشافات العلمية في فنه".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تسرق فيها الأعمال الفنية في وضح النهار، إذ دخل رجل ثمل في مايو/ أيار الماضي، إلى المعرض قبل موعد إغلاقه وعمد إلى تخريب إحدى اللوحات الروسية الشهيرة.

ووصف مدير قسم المتاحف في وزارة الثقافة الروسية، فلاديسلاف كونونوف، حادث السرقة الأخيرة بـ"الموقف غير السار"، كما تابع قائلاً إنه "تم زيادة عدد المراقبين في الممرات، كما سيتم "زيادة حساسات أمنية إلكترونية للوحات".