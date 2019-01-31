لمحبي السرعة فقط.. إليكم بعض أسرار "عاصمة" السيارات الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هو أول شيء يراود عقلك حينما يتردد على مسامعك اسم مدينة دبي؟ قد تختلف آراء بعض الأشخاص، ولكنها من المؤكد ستجتمع على أنها "عاصمة" للسيارات الفاخرة!

ولم يمر وقت في دبي لم تكن فيه سوق السيارات الفاخرة مزدهرة، إذ أوضح مؤسس شركة "Deals on Wheels"، محمد رضا عبدالله، أن امتلاك سيارة رياضية وفاخرة يعد جزءاً من نمط حياة سكان المدينة، وهذا لن يتغير أبداً.

وفي العام 2015، شارك كل من تشودري وفياز تشاند في تأسيس شركة "We Cash Any Car" لبيع السيارات. إذ قال تشودري: "لاحظنا أن الناس يحتفظون بسياراتهم لمدة لا تزيد عن السنتين ونصف، في حين تتضاعف الفترة ببعض الأسواق الأوروبية".

وشرح الثنائي أنهما حصلا على سيارات لم يكن يرغب بها أصحابها، أو ندموا على شرائها في وقت لاحق. وأوضح تشودري "استلمنا سيارات تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة".

وفي حديث موقع "Dubizzle" للإعلانات مع موقع CNN، قال إنه أدرج حوالي 1299 سيارة للبيع، كانت قد قُدرت قيمتها بأكثر من مليون درهم، العام الماضي.

ويكتظ سوق السيارات المستعملة في دبي بالسيارات المعروفة والنادرة أيضاً. وقال عبدالله إن سيارات لامبورغيني، وبنتلي، وفيراري، وماكلارين، وبورش تعد من السيارات الأساسية التي تراها في صالة عرضه. وفي مخزون شركة "Deals on Wheels"، تجد سيارات لافيراري، التي تم صنع 500 قطعة منها فقط، وذلك يفسر سبب بيع كل منها بمبلغ 2.7 مليون دولار.

وبالنسبة إلى شركة "We Cash Any Car"، فقامت ببيع سيارة بوغاتي تشيرون ذات سرعة تصل إلى 260 ميلاً في الساعة، وهي أيضاً واحدة من 500 سيارة فقط، مقابل 3.84 مليون دولار تقريباً.

ويُشار إلى أنه ترتفع القيمة المالية للسيارتين تشيرون ولافيراري، كلما زادت ندرتهما، ولكن هذا لا ينطبق على غالبية السيارات الفاخرة.

وقال تشودري: "شهدنا نسبة انخفاض كبيرة في قيمة السيارات هنا أكثر من أي مكان آخر بالعالم"، فيما أوضح عبدالله أن بعض الأشخاص يرغبون ببيع سياراتهم بشدة، لذلك يبيعونها بسعر رخيص.

ولطالما كانت سوق السيارات الفاخرة مزدهرة في دبي منذ منتصف السبعينيات، على حد قول مدير شركة السيارات الكلاسيكية "Tomini Classics"، أسيل ياسين.

وأضاف ياسين: "نحن نقدر وجود السيارات القديمة". ولهذا السبب، يحاول بدوره أن يفتح عيون الأشخاص على نوع جديد من السيارات، وهي "السيارات الكلاسيكية ما بعد الحرب".

ويُشار إلى أن شركة "Tomini Classics" قد باعت سيارات كلاسيكية تتراوح قيمتها بين الـ 20 ألف دولار والمليون دولار. كما تضاعفت مبيعات الشركة بين العامين 2015 و2018.

وقال ياسين إن "هناك حب حقيقي للسرعة، فإذا أجرينا هذا الحوار منذ مائتي عام، لكان الحديث نفسه ولكن مع الخيول الأصيلة".