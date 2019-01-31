دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تقومون بزيارة أحد المراكز التجارية، قد تنتابكم الحيرة في بعض الأحيان حول الألوان الرائجة، من شدة تنوع الدرجات المختلفة. فبعد أن كان الفوشيا هو موضة الموسم الماضي.. هل بإمكانكم تخمين اللون الأبرز لهذا العام؟

وربما عليكم التأكد من وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الإجابة على سؤالكم، فبمتابعتكم آخر الأزياء التي يرتديها المشاهير العرب والعالميين، ستعلمون أن أخضر النيون هو اللون الذي ينبغي البحث عنه.

وخلال الأسابيع الماضية، تألقت العديد من عارضات الأزياء بهذا اللون، وكانت من بينهم كيندال جينر، التي علقت على صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، قائلة "إنني معجبة باللون الأخضر كثيراً هذه الأيام".

وفي إطلالة جريئة ولافتة من نوعها، لم تتردد المغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، في اختيار الأخضر الفسفوري أثناء تواجدها في عرض مصمم الأزياء الليبي، نبيل يونس. ويبدو أن وهبي لا تحب الالتزام بالقوانين، ففي صورة نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، كتبت "انس القوانين، إذا أحببته، ارتده".

ويُشار إلى أن العديد من المشاهير الآخرين قد تميزت إطلالتهن باللون الأخضر، مثل عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، وعارضة الأزياء آشلي غراهام، والمغنية المغربية بسمة بوسيل، بالإضافة إلى مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن ولانا الساحلي.

ونستعرض لكم فيما يلي صور عارضات الأزياء ومدونات الموضة اللواتي تألقن باللون الأخضر: