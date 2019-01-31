ما عدد الألماس وقيمة خواتم لاعبي فرق "سوبر بول" الأمريكي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تكتمل بطولة "سوبر بول" لرياضة كرة القدم الأمريكية دون الخواتم الشهيرة التي توزع على اللاعبين والفرق المشاركة، إذ تشتهر هذه الخواتم بتصاميمها المميزة وألماسها الملفت للنظر.

ومع مرور الوقت أصبحت تصاميم الخواتم فاخرة بشكل متزايد، إذ احتوى الخاتم الأول الذي قدم إلى فريق "غرين باي باكرز" على قراط واحد من الألماس، بينما احتوت النسخة الأخيرة من الخاتم لأبطال 2018، "فلدلفيا إيغلز" على 219 ماسة و17 ياقوتاً أخضر اللون مرصعاً بـ 10 قراريط من الذهب الأبيض.

وبدأت تقاليد تقديم الخواتم في رياضة كرة القاعدة، حيث قدم خاتم البطولة إلى فريق "نيويورك جاينتس" للاحتفال بفوزه على فريق "يانكيز" في بطولة 1922.

ولا يبدأ العمل على خواتم الموسم إلا بعد بطولة "سوبر بول" ويستغرق الإنتاج بضعة أشهر تقريباً، إذ قال نائب رئيس جوستنز، كريس بويتراس، خلال مقابلة هاتفية إن شركته "تبدأ داخلياً في تصوير احتمالات الفوز" ولكن المصممين لا يغادرون حتى "اليوم الذي يتبع البطولة".

وتأخذ فترة التصميم 8 أسابيع تقريباً بينما تأخذ فترة الإنتاج بين 4 و 6 أسابيع، حيث تقدم الجوائز في حفلة خاصة ينظمها الفريق الفائز بالبطولة في يونيو/ حزيران. ولا تقدم الخواتم لـ53 لاعباً فقط، بل تقوم الشركة، وبحسب تصريحات بويتراس، بإنتاج "ما يقارب 300 إلى 900 خاتم بحسب حجم المؤسسة وعدد الخواتم التي يسعى المؤسسون إلى تقديمها".

ويساهم اتحاد كرة القدم الأمريكي بحوالي 5000 دولار لكل خاتم ويدعم إنتاج ما يقارب 150 خاتماً، بينما يدفع الامتياز التجاري المبالغ المتبقية. وتصل قيمة الخواتم الأخيرة إلى عشرات الآلاف من الدولارات بسبب قيمة أحجارها الكريمة وحدها، فعلى الرغم من أن التكلفة الدقيقة لكل منها تظل سرية بشكل عام ويمكن أن تختلف بشكل كبير تبعاً للمواصفات والحجم، بيع خاتم أحد اللاعبين بحسب سجل المزاد بقيمة 230،401 دولاراً.

ويحمل كل خاتم قصة فريدة من نوعها، إذ أوضح بويتراس أن "أحدث خاتم لفريق فيلادلفيا إيجلز، يتضمن 127 ماسة على الحافة فقط ، وهو مجموع أرقام قمصان اللاعبين الـ3 الذين قاموا بأداء "Philly Special" ، أثناء مبارازتهم ضد فريق "باتريوتس".