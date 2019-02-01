حفل وفستان ماريا كاري في السعودية يبرز بتويتر.. وهكذا تفاعل مغردون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وسط أجواء من المرح سيطرت على ليلة الخميس، أحيت المغنية الأمريكية، ماريا كيري، حفلها الغنائي الأول في السعودية.. فهل بإمكانك تخمين ما ارتدته بهذه المناسبة؟

وتلقت كاري احتفاءً وترحيباً كبيراً لحظة اعتلائها المسرح، كما تعالت أصوات هتافات الجمهور تحت المؤثرات الضوئية للمسرح.

وعلى عكس ما ترتديه المغنية الأمريكية في حفلاتها وجولاتها الموسيقية السابقة، تألقت كاري بفستان محتشم أسود اللون وبرّاق، لم يكشف عن أي مفاتن في جسدها.

ونتيجة لذلك، نالت كاري احترام العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متفاجئين بفستانها غير الفاضح، وفيما يلي نستعرض لكم عدداً من التغريدات والتعليقات التي وردت حول ذلك:

ويُشار إلى أن السعودية تحتضن فعالياتِ عالمية وموسيقية لأبرز النجوم العالميين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة؛ وذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وتصدرت المغنية الأمريكية عناوين عدد من الصحف المحلية في المملكة وأخرى عربية ألقت فيها الضوء على هذا الحدث والترحيب الجماهيري الواسع.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة نجماً عالمياً، إذ سبق أن استضافت نجوم عالميين آخرين، مثل المغني الإسباني إنريكي إغليسياس، وجيسون ديرولو، وفرقة "بلاك آيد بيز"، وديفيد جيتا، وفرقة "ون ريبابليك"، إضافةً إلى الفنان المصري عمرو دياب.