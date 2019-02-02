تمثال إصبع.. شيخة قطرية تنشر فيديو تدشينه "احتفالا بأداء المنتخب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الشيخة المياسة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، مقطع فيديو لتدشين تمثال أصبع في سوق واقف، أكثر أسواق الدوحة شهرة، وذلك "احتفالا بالأداء الرائع" للمنتخب القطري لكرة القدم.

ونشرت الشيخة القطرية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة في تعليق عليه: "عمل جديد ندشنه اليوم بسوق واقف مع الأداء الرائع للمنتخب. كفو يا رجال".

وفي تغريدة منصلة كتبت الشيخة المياسة آل ثاني توضيحا حول هذا العمل الفني، قائلة: "العمل بعنوان ’الإبهام‘ للفنان الفرنسي سيزار بالداتشيني المعروف بتحويل المواد الصناعية إلى تُحفٍ فنية".

ويشار إلى أن المنتخب القطرية تمكن من تجاوز نظيره الياباني، الجمعة، في المباراة النهائية لبطولة آسيا 2019 ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه وثالث لقب تحققه دولة خليجية بعد السعودية والكويت.