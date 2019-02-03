دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمناسبة حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، ظهرت المغنية الأمريكية ماريا كاري بفستان أسود محتشم، أثار إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن، من هو المصمم الخليجي الذي كان له الفضل في تصميم فستانها؟

وبعد موجة من التخمين حول ما سترتديه المغنية ماريا كاري على المسرح في حفلها الغنائي بالسعودية ليل الخميس الماضي، ظهرت الفنانة على المسرح بفستان محتشم، ما أثار الكثير من ردود الفعل الإيجابية من مستخدمي التواصل الاجتماعي، بعدما مدحوا احترامها لثقافة وعادات البلاد.

وقام المصمم الكويتي يوسف الجسمي، الذي يُعرف بتصاميمه الراقية والمُشبعة بالتفاصيل، بتصميم فستان كاري.

ووصل طول الفستان البرّاق إلى الأرض، وتميز بكمين طويلين أيضاً. وكانت إطلالتها مختلفة عن التصاميم الجريئة التي ترتديها المغنية عادةً خلال حفلاتها وجولاتها الموسيقية.

ولم يكن حفلها الأول بالسعودية أول مناسبة ارتدت فيها الأمريكية تصاميم الجسمي، فقد ظهرت العام الماضي مثلاً في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (AMA) وهي ترتدي فستاناً مطرزاً أسود اللون، وشفاف في منطقة الصدر، والكمين، والساقين.

ومن النجمات العالميات والعربيات اللواتي تألقن بإطلالات لهذا المصمم سابقاً، هنّ: نجمة البوب "ليدي غاغا"، والفنانتين بيونسيه، وجنيفر لوبيز، والممثلة المصرية ياسمين صبري، والمغنية اللبنانية دينا حايك، والفنانة مي الحريري.

ومن الجدير بالذكر، أن حفلة كاري كانت جزءاً من أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف. وأُقيم الحفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.