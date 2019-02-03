من بيونسيه إلى القصور.. ما السبب وراء إقامة حفلات زفاف فاخرة بالهند؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعتبر حفلات الزفاف من أهم المناسبات في حياة أي ثنائي، فقد رأينا خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً في حفلات الزفاف المميزة والراقية مثل حفلة الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس، أو حفل الزفاف الذي جمع بين ابنة أغنى رجل في قارة آسيا، إشا أمباني وابن الملياردير، أناند بيرامال.

وقام العديد من كبار الشخصيات في الهند بصرف مبالغ هائلة على حفلات الزفاف وتفاصيلها العديدة مثل فستان العرس، وزينة الصالة، والفنانين والفنانات، إذ قامت المغنية الأمريكية بيونسيه، على سبيل المثال، بعرض خاص في حفل زفاف أمباني وبيرامال بناء على طلبهما.

ولكن التركيز الكبير على حفلات الزفاف لم يعد من اهتمام الطبقة الراقية في المجتمع فقط، بل أصبح العديد من الأشخاص في الهند من الطبقة الوسطى يقيمون حفلات كبيرة بهدف ترسيخ مكانتهم في المجتمع. وقدّر خبراء أن قيمة مشروع الزفاف في الهند زاد من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو كبير بالسوق مقارنة بسنة 2012، حيث وصل المبلغ إلى 25.5 مليار دولار تقريباً.

وتعد حفلات الزفاف مهمة جداً بالهند رغم تكلفتها العالية، إذ تعتبر رمزاً للقوة والمكانة، وفقاً لعالمة الاجتماع، بارول بهانداري، الباحثة في ثقافة حفلات الزفاف وعاداتها والطبقة الاجتماعية.

وقالت باروال بهانداري في مقابلة هاتفية: "بالنسبة للكثير من المجتمعات ولا سيما الهند، فإن الزواج هو أكثر من مجرد اتحاد بين شخصين"، مضيفة: "الزواج يمثل الجمع بين عائلتين وسلالتين، وفي بعض الأحيان مجموعات أكبر مثل قرى بأكملها أو مجتمعات ... الزواج هو طقوس هامة تشير إلى الفرد وأوضاع عائلته الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية".

وبالنسبة لبهانداري، ترتبط زيادة الحفلات الباهظة بـ"الميل المتزايد للاستهلاك (و) تأثير بوليوود".

وفي السياق ذاته، أشار بهافنش سوهني، مدير "Wedniksha" لتخطيط حفلات الزفاف ومقرها مومباي، إلى أن الأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة في قصر مذهل، عادة ما يضعون ولاية راجستان الهندية، المشهورة بتراثها الملكي، كوجهة لحفل الزفاف المثالي.

وقال سوهني إنه "غالباً ما تنتشر حفلات الزفاف الهندية لفترة أيام" بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للزوجين، ويعود ذلك إلى "فخر الهند الثقافي" الذي يفضي إلى التخطيط المعقد. وتمثل حفلات الزواج الهندوسية 80% من مجموع الحفلات في الهند.

تقاليد حفلات الزفاف في الهند:

عادة ما تتضمن احتفالات ما قبل الزفاف في الهند احتفالية "ميهندي" أو حفلة الحنة، حيث تزين أيدي العروس وأرجلها بنقوش ويستمتع الحضور بالموسيقى والرقص.

وفي صباح حفل ​​الزفاف، تضع العروس والعريس "haldi" (الكركم، الذي يخلط مع الحليب في عجينة) على أيديهما ووجههما لدرء الأرواح الشريرة، كما أنه عادة ما يتم حفل الزفاف نفسه تحت "المانداب"، وهو جناح مزين بستائر وديكورات فاخرة.

ويتجول الزوجان حول النار سبع مرات أثناء قراءة التعهدات الهندوسية التي تناقش معايير مثل القوة، والازدهار، والصحة، الصداقة.

كما أنه وفي نهاية الطقوس، يضع العريس "sindoor" (مسحوق قرمزي أحمر) على طول جبين عروسته ويربط "mangaalsutra" (قلادة زفاف) حول عنقها للدلالة على أنها امرأة متزوجة.