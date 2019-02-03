من هو اللاعب الملقب بملك أزياء الاتحاد الأمريكي لكرة القدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يشتهر لاعب كرة القدم الأمريكية، أوديل بيكهام جونيور بلعبه المميز في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية فحسب، بل استطاع التألق خارج الملعب أيضاً بأزيائه الغريبة، والتي جذبت انتباه عدسات الكاميرا ومتابعيه.

وقام اللاعب الأمريكي بتمييز نفسه عن باقي اللاعبين بشخصيته الصاخبة ووجهه الذي استخدم لغرض التسويق الرياضي، كما دفعته تصرفاته إلى أن يكون بمثابة مصدر دائم للجدل.

ولا يتميز بيكهام بالأناقة من ناحية ارتداء الثياب المتناسقة والتي عادة ما تلقى الكثير من الإعجاب بين متابعيه، إذ اُعتبر فيكتور كروز، الملقب بملك أزياء اتحاد كرة القدم الأميركي، أفضل بكثير من تلك الناحية، ولكن بيكهام، الذي يحمل لقب الملك اليوم، يُعرف بكونه يرتدي ما يحبه من الثياب.

وتتركز الأزياء اليوم على القطع الرفيعة والمرغوبة للغاية، إذ يقوم أسلوب بيكهام على ارتداء وتصوير الأزياء التي تستحق مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أي موقع "إنستغرام" بالتحديد، كما أنه عادة ما يفضل أن تكون إطلالته من دار تصميم واحدة.

وظهر بيكهام، في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو يرتدي سترة من "Nike x Off White" مع سروال أسود وحذاء رياضي.

وقال جوردان بيج وهو خبير أرشفة ومحلل استراتيجي للعلامة التجارية لحساب"veryadvanced" عبر الهاتف "أنت تراه وترى شاباً" مضيفاً: "إذا لم يكن في اتحاد كرة القدم الأميركي، فهذا هو ما سيفعله. من المحتمل أن يكون مؤثراً على الإنستغرام يفعل الشيء ذاته بالضبط."

أما قيما يتعلق بأبرز إطلالات اللاعب الأمريكي، فقد ارتدى بيكهام أزياء من "Louis Vuitton” ونشر صورة له بسترته الحمراء وبنطاله القصير الأزرق أمام سيارة لامبورغيني الخضراء الخاصة به.