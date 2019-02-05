يمكنك حضور حفلات بيونسيه وجي-زي مجاناً لـ 30 عاماً.. ولكن ما الشرط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل سبق أن حلمت بحضور إحدى حفلات المغنية العالمية، بيونسيه، وزوجها مغني الراب، جي-زي، ولكن تكلفة التذاكر الباهظة قد منعتك من شراء واحدة؟

وبات بإمكانك اليوم الحصول على تذاكر مجانية لحفلات هؤلاء المشاهير، على مدى 30 عاماً! ولكن.. ألا تراودك الشكوك حول الأمر الذي ينبغي عليك أن تفعله في مقابل فوزك بهذا العرض المغري؟

وأعلنت الفنانة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن مسابقة لاتباع حمية غذائية طيلة 22 يوماً. ويأتي هذا التحدي دعماً لمشروع "Green Planet"، الذي يُشجع الناس على ترك بصمتهم الإيجابية في العالم، والحد من أضرار البيئة.

وتعهدت بيونسيه أمام متابعيها عبر "إنستغرام"، الذين يبلغ عددهم 123 مليون شخص، أن تتناول وجبات إفطار نباتية، بالإضافة إلى عدم تناول وجبات فيها لحوم خلال أيام الاثنين من كل أسبوع.

ولاقت بيونسيه تشجيعاً كبيراً من قبل متابعيها، إذ اعتبروها بمثابة صوت عالمي، للمساهمة في حل شتى المشاكل، سواء كانت بيئية أو اجتماعية.

وبالنسبة إلى قواعد المسابقة، فيجب على المشاركين أن يكون لديهم الجنسية الأمريكية، ويزيد عمرهم عن الـ 18 عاماً، كما سيحصل الفائز على تذكرتين لحضور جولات بيونسيه وجي-زي الغنائية، على مدى 30 عاماً.

ويُشار إلى أن موقع "Green Planet" قد أوضح التأثير الإيجابي للطعام النباتي، إذ يمكن خفض انبعاثات الكربون في حال التزام أحد الأشخاص فقط، ما يكفي لتزويد 12 منزلاً بالطاقة.