من بين المفاجآت العمرانية الجديدة بدبي: برج ضخم بطول 550 متراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من ضمن المشاريع العديدة التي يتم الإعداد لبنائها، في إمارة دبي مع اقتراب إكسبو 2020، يتألق مشروع شركة "دبي القابضة" الذي يسعى إلى بناء برج يصل طوله إلى 1804 قدم، ليتغلب بارتفاعه على "ورلد تريد سنتر" في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويقع البرج الذي يحمل اسم "برج جميرا" في منطقة الصفوح بدبي بالقرب من برج العرب. وتُظهر الخطط أن الموقع سيكون محاطاً بمنطقة سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات، كما أنه سيطلق على المنطقة اسم "داون تاون جميرا"، ولكن لا يجب الخلط بينها وبين منطقة "داون تاون دبي" المحيطة ببرج خليفة.

وبدلاً من الانتظار حتى انتهاء إكسبو 2020 للبدء بعملية البناء، قالت شركة "دبي القابضة" إنها ستبدأ بعملية البناء فوراً، كما أنها ستنتهي من المرحلة العمرانية الأولى في عام 2023، بحسب ما نقلته في بيانها الصحفي.

ومن المتوقع أن يكون تصميم البرج الجديد مستوحى من "الكثبان الرملية الصحراوية والواحات"، بحسب تصريحات الشركة، إلا أنه سيضم أيضاً منصة على ارتفاع 1476 قدماً مع "سكاي لاونج" ومطعم، بالإضافة إلى سطح مراقبة تسمح للمتفرج بالتمتع برؤية كاملة لدبي.

ولعل الجزء الأكثر ميزة في البرج هو قاعدته، المصممة من وحي الخطوط العريضة لبصمة رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أنه سيتم تغطية برج جميرا أيضًا بشاشة رقمية قادرة على إضاءته.

أما فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، فعلى بعد خمسة أميال من برج خليفة، يتم بناء برج خور دبي، ليحصد عقب اكتماله على لقب أطول برج في العالم على ارتفاع 3045 قدماً، كما أنه سيكون هنالك عدة أبراج سكنية حول البرج الذي سيصممه سانتياغو كالاترافا، وسيتم بناء أحد المراكز التجارية الضخمة بتكلفة 2 مليار دولار بحجم 100 ملعب كرة قدم.

ويُبنى "ميدان وان" جنوب شرق برج خليفة، إذ من المتوقع أن يضم مركزاً تجارياً وأطول منحدر للتزلج الداخلي في العالم، بالإضافة إلى برج سكني يبلغ ارتفاعه 2335 قدماً (711 متراً) يسمى "برج دبي وان".