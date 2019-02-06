باتت أيقونة جمال وموضة.. هل تعلم لمن صورة الطفلة هذه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من المعروف أن الأشخاص تتغير أشكالهم مع التقدم بالعمر، فقد يكون بعض الأشخاص أجمل في طفولتهم في حين يحاول البعض الآخر إخفاء كل أثر لصور هم القديمة، خوقا من تداعيات وحملات يمكن أن يبدأها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منهم، فما بالكم إن كان الشخص مشهورا.

يمكن أن يعتبر الملايين من عشاق المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، أيقونة جمال وموضة، إذ نالت صورة من طفولتها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نحو 15 ألف تفاعل في غضون ساعات قليلة من نشرها.

ويذكر أن مواقف مايلي سايرس تجاوزت عالم الفن، إذ وصلت إلى ترويج الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية بالانتخابات الأمريكية 2016، حيث خسرت الأخيرة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليق على هذه الصورة: