لفتت الأنظار.. كيف بدت السيارة البابوية في الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن الأجواء الاحتفالية التي عاشها الناس بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، هل سبق أن تساءلت عن تصاميم السيارات البابوية على مر التاريخ؟

وتأتي السيارات بتصاميم مختلفة، المكشوفة منها والمغطاة بزجاج مضاد للرصاص. ولم يكن هذا النوع من السيارات موجوداً إلا بعد محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني، في العام 1981.

وبمناسبة زيارته إلى أبوظبي، وصل البابا إلى قصر الرئاسة بسيارة "كيا سول هاتشباك". ولفتت هذه السيارة السوداء الصغيرة انتباه العديد من الأشخاص.

وفيما يلي، نستعرض لكم بعضاً من صور السيارات البابوية:

البابا فرانسيس يصل إلى استاد مدينة زايد الرياضية لإقامة القداس الأول له في الإمارات العربية المتحدة.

البابا يوحنا بولس الثاني يصل إلى ميدان القديس بطرس بسيارة من طراز "فيات" في العام 2003.

البابا يوحنا بولس الثاني يصل إلى دير "وستمنستر" في لندن، بسيارة رانج روفر معدلة في العام 1982.

خلال زيارته إلى بلده بولندا، يعبر البابا يوحنا بولس الثاني بين حشد من الناس بمركبة مخصصة له، في العام 1980.

البابا بولس السادس يلقي التحية على الناس من الجزء الخلفي من سيارة مرسيدس-بنز في العام 1966.

يقف البابا يوحنا الثاني والعشرون في سيارة مرسيدس مفتوحة، وهو يتلقى ترحيباً كبيراً من الناس في بلدة لوريتو الإيطالية.

وعادة ما تبدأ لوحات تسجيل السيارات البابوية بالحروف اللاتينية "SCV"، وهي اختصار لـ "Status Civitatis Vaticanae"، أي "دولة الفاتيكان".

ويُشار إلى أن بابا الفاتيكان، فرانسيس قد ترأس أول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية، باستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.